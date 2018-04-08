ريفولتا: نستهدف بيع 1000 سيارة تعمل بالكهرباء خلال عام

ريفولتا: احتمال عطل السيارات التي تعمل بالكهرباء تساوى 7% فقطأحمد صبرىقال محمد مصطفى المدير التنفيذى لشركة ريفولتا لاستيراد السيارات الكهربائية: إن الشركة أول شحنة مستوردة من السيارات التى ستعمل بالكهرباء مصر ستكون فى يونيو المقبل، وتشمل 50 سيارة منها مستعمل، ومنها سيارات تم حجزها من العملاء

ريفولتا: احتمال عطل السيارات التي تعمل بالكهرباء تساوى 7% فقط



أحمد صبرى

قال محمد مصطفى المدير التنفيذى لشركة ريفولتا لاستيراد السيارات الكهربائية: إن الشركة أول شحنة مستوردة من السيارات التى ستعمل بالكهرباء مصر ستكون فى يونيو المقبل، وتشمل 50 سيارة منها مستعمل، ومنها سيارات تم حجزها من العملاء.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن، أن الشركة تخطط لاستيراد وبيع 1000 سيارة خلال العام الأول من عملها على الأقل، مؤكدا أن لديه تفائلا كبيرا من إقبال المصريين على هذا النوع كونه أكثر ملاءمة.

وأكد مصطفى أن احتمال عطل السيارات التى تعمل بالكهرباء على الطرق تساوى 7% مقارنة بالسيارات التى تعمل بالوقود، حيث لا توجد أجزاء ميكانيكية تسبب احتكاكات.

وأشار إلى أن السيارة ستقطع على الأقل مسافة 200 كيلو بدون شحن، كما أن سعر الشحنة 50 جنيها يمكن من خلالها السير مسافة 250 كيلومترًا.