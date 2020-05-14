«ريفولتا» للسيارات الكهربائية تقتحم سوق خدمات النقل الذكى

بدأت شركة ريفولتا إيجيبت لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، نشاطها كلاعب جديد فى مجال خدمات النقل الذكى بالسوق المحلية.

وقال نبيل أبو النور، رئيس مجلس إدارة شركة فرات ونيل ليموزين، إن «ريفولتا» طورت تطبيقاً ذكياً لطلب السيارات الملاكى عبر هواتف «الآندرويد» و«الآيفون» يحمل اسم «فولتا كاب»، موضحاً أنها تعاقدت مع شركته خلال أبريل الماضى كوكيل حصرى لخدماتها فى مصر.

وأضاف لـ«المال» أن خدمات الشركة متوافرة حالياً بمدن القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة كمرحلة أولى، وتستهدف التوسع فى الغردقة بعد إجازة عيد الفطر، مشيراً إلى أن ريفولتا تقبل جميع موديلات السيارات الملاكى التى تبدأ من 2003 .

وأكد أن تعريفة بدء الرحلة تصل إلى 10 جنيهات و245 قرشاً لكل كيلو متر، و25 قرشا لكل دقيقة انتظار، و10 جنيهات رسوم الإلغاء، لافتا إلى أن الشركة تتقاضى عمولة عن كل رحلة بواقع %10 مقابل %90 للكباتن، دون خصم أى مبلغ للوكيل.

وكشف عن اعتزام ريفولتا تشغيل منظومة سيارات كهربائية صديقة للبيئة، بداية العام المقبل، وطرح أنظمة تمويل شرائها بالتقسيط على 5 سنوات، وإتاحة خدمة الصيانة بالمجان لمدة عامين، وتشترط فى ضم السائقين إلى منصتها تقديم بطاقة الرقم القومى، ورخصة القيادة والسيارة، وصورة للمركبة، وأخرى شخصية، وأيضاً البريد الإلكترونى، ورقم الهاتف المحمول.

وأضاف أن ريفولتا تقدم رحلات مجانية للاطباء وأطقم التمريض والفرق المعاونة، كجزء من مسئوليتها المجتمعية نحو دعم القطاع الصحى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب عدد لا محدود من رحلاتها للعملاء بنصف الثمن.

وقدر عدد الكباتن المسجلين على منصة «فولتا كاب» حتى الآن بألفين سائق، وتمتلك ريفولتا حاليا نحو 87 محطة شحن للسيارات الكهربائية فى مصر.

تأسست «ريفولتا إيجيبت» عام 2016، وتعمل على إنشاء البنية التحتية للسيارات الكهربائية من خلال إتاحة محطات الشحن السريع، بالتعاون مع خبرات روسية، وتخطط وفقا لما أعلنته فى وقت سابق للوصول بعدد محطات الشحن إلى 300 محطة فى جميع أنحاء الجمهورية، باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون جنيه.

يشار إلى أن فيروس كورونا دفع شركتى «أوبر» و«كريم» مؤخراً، إلى ايقاف خدمات منها «أوبر إيتس» لطلب توصيل الأطعمة أونلاين، و«كريم باص» للنقل الجماعى، فضلاً عن تسريح عدد من الموظفين.