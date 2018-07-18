«ريفولتا» تنتهي من تدشين 40 محطة لشحن السيارات الكهربائية

- وائل يسري: "نيسان ليف" و"كيا سول" تستحوذان على غالبية الحجوزاتأحمد شوقيانتهت شركة ريفولتا إيجيبت لتكنولوجيا السيارات الكهربائية من تدشين نحو 40 محطة شحن؛ على أن تنتهي المرحلة الأولى والتي تتضمن 65 محطة خلال أغسطس المقبل، وتتوزع محطات المرحلة الأولى بين 7 محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسما

– وائل يسري: “نيسان ليف” و”كيا سول” تستحوذان على غالبية الحجوزات

أحمد شوقي



انتهت شركة ريفولتا إيجيبت لتكنولوجيا السيارات الكهربائية من تدشين نحو 40 محطة شحن؛ على أن تنتهي المرحلة الأولى والتي تتضمن 65 محطة خلال أغسطس المقبل، وتتوزع محطات المرحلة الأولى بين 7 محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والإسكندرية والبحر الأحمر والغردقة.

وأوضح وائل يسرى، المدير التجارى بشركة ريفولتا إيجيبت، أن الشركة ستقدم من خلال مراكز الخدمة التابعة لها خدمات الضمان للسيارات المستعملة لمدة عامين فقط؛ موضحًا أن فترة ضمان السيارات الجديدة تمتد لما بين 5 و8 سنوات.

وأشار إلى التعاقد مع بنك قطر الوطني الأهلي QNB لتقسيط السيارات الجديدة والمستعملة؛ عبر نظم تقسيط تتضمن دفع 30% مقدمًا من قيمة السيارة مع تقسيط المبلغ المتبقي على فترة زمنية تمتد غلى 5 سنوات؛ بفائدة سنوية 10.5%.

واستطرد أن “نيسان ليف” و”كيا سول” تستحوذان على الحصة الأكبر من حجوزات السيارات الكهربائية لدى “ريفولتا إيجيبت” والبالغة 700 حجز تتضمن طرازات أخرى لسيارات تسلا وهيونداي أيونيك؛ مفسرًا الإقبال على سيارتي “نيسان” و”كيا” بانخفاض أسعارهما مقارنة بالطرازات الأخرى.

وأضاف المدير التجاري في ريفولتا إيجيبت، أن تسليم السيارات الكهربائية للعملاء الحاجزين سيبدأ مع نهاية شهر أغسطس المقبل؛ والذي سيشهد أيضًا افتتاح صالة العرض الخاصة بالشركة؛ متوقعًا وصول الدفعة الأولى من السيارات الكهربائية المستعملة قبل هذا التاريخ بأيام قليلة.