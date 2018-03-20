ريفولتا تعلن أسعار 5 طرازات كهربائية فى مصر

شريف عيسى نشر الموقع الرسمى شركة "ريفولتا إيجيبت" لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، قائمة بأسعار الطرازات الخمسة المرتقب تقديمها للسوق المحلية. وتنتمى الطرازات الخمسة لثلاث علامات تجارية عالمية، وهم تسلا الأمريكية، ونيسان اليابانية، وهيونداى الكورية، مع تقديم عرض للراغبين فى الشراء…

شريف عيسى

نشر الموقع الرسمى شركة “ريفولتا إيجيبت” لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، قائمة بأسعار الطرازات الخمسة المرتقب تقديمها للسوق المحلية.

وتنتمى الطرازات الخمسة لثلاث علامات تجارية عالمية، وهم تسلا الأمريكية، ونيسان اليابانية، وهيونداى الكورية، مع تقديم عرض للراغبين فى الشراء يتمثل فى الشحن المجانى للنقاط التابعة لريفولتا لمدة 100 ساعة، أو 60 ألف كيلو متر.

وتسعى ريفولتا لتقديم سياراتين من العلامة التجارية تسلا، الأولى هى موديل X بسعر يبدأ من مليونى، و625 ألفاً، وقدر سعر موديل S بسعر يبدأ من مليونى، و150 ألف جنيه.

وقررت الشركة فتح باب الحجز على هيونداى ايونيك بسعر يبدأ من 749 ألفاً.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة جى بى غبور، وكيل هيونداى فى مصر، قد قدمت “ايونيك” الكهربية للمرة الأولى خلال فاعليات الدورة 24 من معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك – فورميلا”، الذى أقيم خلال سبتمبر من العام الماضى.

وتستهدف ريفولتا تقديم طرازين من العلامة اليابانية نيسان، الأولى e-NV200، بسعر يبدأ من 790 ألفاً، أما الثانية فهى e-NV200 Combi، بسعر يبدأ من 825 ألف جنيه.

وتعد ريفولتا أول شركة تخوض مجال شحن وبيع السيارات الكهربية، وتسعى لتدشين 65 نقطة شحن فى 7 محافظات.

وتستهدف ريفولتا أن تصل المبيعات الإجمالية للسيارات الكهربية بنهاية العام الجارى إلى 1000 سيارة.