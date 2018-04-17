ريفولتا تطرح الدفعة الأولى من السيارات الكهربائية المستعملة.. يوليو المقبل

أحمد شوقي:تعتزم شركة ريفولتا إيجيبت لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية طرح الدفعة الأولى من السيارات الكهربائية المستعلمة خلال شهر يوليو المقبل؛ من طرازات فولكس فاجن جولف، ونيسان ليف، وهيونداى إيونيك، جاء ذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة الداخلية على استيراد السيارات الكهربائية المستعملة ضم

أحمد شوقي:

تعتزم شركة ريفولتا إيجيبت لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية طرح الدفعة الأولى من السيارات الكهربائية المستعلمة خلال شهر يوليو المقبل؛ من طرازات فولكس فاجن جولف، ونيسان ليف، وهيونداى إيونيك، جاء ذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة الداخلية على استيراد السيارات الكهربائية المستعملة ضمن الحوافز التى تقدمها الحكومة لتحفيز الطلب على هذه النوعية من السيارات.

وأوضح محمد بدوى، الرئيس التنفيذى للشركة، أن السماح بطرح السيارات الكهربائية سيسمح بتراجع أسعارها بنحو %50 مقارنة بأسعار الزيرو، مضيفًا أن الوحدات التى سيتم طرحها ستبدأ من موديل 2015 أى أنه قد مرَّ على تصنيعها 4 سنوات، وستكون بحالة تسمح بإعادة استعمالها فى مصر مرة أخرى مع تعهد الشركة بتقديم خدمات الضمان لبطارية السيارة لمدة 4 سنوات أخرى.

وأضاف أنه سيتم فتح باب حجز السيارات المستعملة خلال أيام قليلة بمقدم حجز منخفض لضمان الجدية؛ وبعد وصول الدفعة الأولى سيتم التواصل مع العملاء وفق ترتيبهم بقائمة الحجز ليقوموا باختيار السيارة المفضلة لهم بين كل الوحدات المعروضة.

واستطرد بدوى أنه سيتم تقديم خدمات الصيانة للسيارات المستعملة من خلال مراكز الخدمة الخاصة بوكلاء العلامات التجارية المختلفة؛ إذ تم الاتفاق مع الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكيل فولكس فاجن بغرض تقديم خدمات الصيانة لسيارة فولكس فاجن جولف المستعملة؛ على أن يتم تدشين مباحثات مع شركة جى بى أوتو غبور وكيل هيونداى لتقديم خدمات صيانة طراز «أيونيك»، ومع شركة نيسان إيجيبت لصيانة طراز «ليف».

وأشار الرئيس التنفيذى للشركة، إلى أن السيارات المستعملة سيتم تقديمها للجمهور من خلال معارض تابعة للشركة؛ متوقعًا أن يكون هذا الإجراء خطوة نحو تحفيز الطلب على السيارات الكهربائية؛ بشكل يشحع الوكلاء على تقديم النسخة الزيرو.

وأضاف وائل يسرى، المدير التجارى بشركة ريفولتا إيجيبت، أن الشركة بصدد الاتفاق بشكل نهائى مع البنك التجارى الدولى CIB بغرض تقديم التمويل للعملاء الراغبين فى شراء السيارات الكهربائية المستعملة بنظام التقسيط.