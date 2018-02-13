ريفا فارما تخطر البورصة بآثار التعويم على نتائج الأعمال

رجب عز الدينقالت شركة ريقا فارما إن قرار تحرير سعر الصرف كان له تأثير إيجابى على نتائج أعمال الشركة المنتهية 31 ديسمبر 2016.جاء ذلك فى بيان إفصاحى للبورصة المصرية حول تأثيرات تعويم الجنيه على نتائج الأعمال.وقالت الشركة إن صافى الربح عن الفترة المالية المنتهية 31 ديسمب

رجب عز الدين





قالت شركة ريقا فارما إن قرار تحرير سعر الصرف كان له تأثير إيجابى على نتائج أعمال الشركة المنتهية 31 ديسمبر 2016.

جاء ذلك فى بيان إفصاحى للبورصة المصرية حول تأثيرات تعويم الجنيه على نتائج الأعمال.

وقالت الشركة إن صافى الربح عن الفترة المالية المنتهية 31 ديسمبر بلغ 773 ألف دولار تقريبًا، منها 380 ألف دولار ناتجة من فروق سعر العملة، علمًا بأن صافى الربح فى الفترة المقارنة من 2015 بلغ 233 ألف دولار تقريبًا.

ونوهت الشركة بأنها تعمل فى نطاق المناطق الحرة العامة، وأن أكثر من 60% من حجم أعمالها وإيرادتها بالعملة الأجنبية.

وأظهرت القوائم المالية للشركة، خلال تسعة الأشهر الأولى من 2017، تراجع أرباحها بنسبة 14% على أساس سنوي لتسجل 703.3 جنيه دولار، مقابل أرباح بلغت 818.6 ألف دولار بالفترة المقارنة من 2016.

تأسست ريفا فارما عام 1997 وأُدرجت في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2010. وتعمل الشركة في قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، مع التركيز على المستحضرات الصيدلانية.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.2 مليون دولار موزعا على 2.2 مليون سهم، بقيمة اسمية دولار واحد للسهم.