ريـال مدريد يفوز بهدفين على خيتافى في الدورى الإسبانى

وكالات: حقق قريق ريال مدريد فوزا سهلا على فريق خيتافى بهدفين نظيفين في لقائهما في إطار مباريات الأسبوع الأول للدورى الإسبانى كرة القدم.سجل هدفى اللقاء دانى كارفاخال بضربة رأس من عرضية لجاريث بيل في الدقيقة 20 وجاريث بيل في الدقيقة 51 من عرضية لاسينسيو.سيطر الفريق المدريدى على اللقاء من

وكالات:





حقق قريق ريال مدريد فوزا سهلا على فريق خيتافى بهدفين نظيفين في لقائهما في إطار مباريات الأسبوع الأول للدورى الإسبانى كرة القدم.سجل هدفى اللقاء دانى كارفاخال بضربة رأس من عرضية لجاريث بيل في الدقيقة 20 وجاريث بيل في الدقيقة 51 من عرضية لاسينسيو.

سيطر الفريق المدريدى على اللقاء منذ البداية حتى النهاية، لكنه عجز عن ترجمة السيطرة إلى أهداف حتى أنه سدد خمس كرات فقط بين الخشبات الثلاث على مدار شوطى اللقاء.

من جانبه، بدأ خيتافى مستسلما تماما خلال اللقاء ولم يشكل خطورة حتى قرب النهاية حيث قام ببعض الهجمات وسنحت له فرصتان في الشوط الثانى.

بذلك يحقق ريال مدريد أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد في أولى المباريات المحلية بدون نجمه كريستيانو رونالدو الذي انتقل ليوفننتوس الإيطالى وإن قدم أداء باهتا بعد أربعة أيام من خسارة السوبر الأوروبى لصالح الجار أتلتيكو مدريد بنتيجة 2/4 بينما يتلقى خيتافى الهزيمة في أولى مباريات الموسم.