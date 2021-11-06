«ريش» يحصد 4 جوائز في مهرجان قرطاج السينمائي

حصد الفيلم المصري «ريش» للمخرج عمر الزهيري، على 4 جوائز فى ختام مهرجان القرطاج السينمئى فى دورتها الـ 32.

والجوائز الأربعة هي: “جائزة أفضل عمل أول وجائزة أفضل سيناريو ، وجائزة أفضل ممثلة لدميانه نصار، وجائزة التانيت الذهبي، لأحسن عمل روائي طويل” .

ونشر المنتج محمد حفظي بفوز فيلمه بأربع جوائز في مهرجان قرطاج من خلال نشره صورة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معربا عن سعادته بجوائز الفيلم.



وفيلم ريش هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وشهد تعاونا إنتاجيا بين فرنسا، مصر، هولندا واليونان، ونال دعما من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.



وشارك عمر الزهيرى في تأليف الفيلم مع السيناريست أحمد عامر، حول أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاسٍ وعبثي.