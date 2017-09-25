ريزيدنس تبدأ تنفيذ أروما 2 بالعين السخنة

رضوى عبد الرازق بدأت شركة " ريزيندس" للتطوير العقارى فى أعمال المرحلة الاولى لمشروعها "أروما 2"، المقام على مساحة 50 فدان بالعين السخنة باستثمارات مبدئية 950 مليون جنيه.وقال المهندس عصام منصور رئيس مجلس ادارة شركة ريزيندس، إن الشركة بدأت فى تجهيز الأرض والأعمال الأولية فور إنهاء الإجر

رضوى عبد الرازق

بدأت شركة ” ريزيندس” للتطوير العقارى فى أعمال المرحلة الاولى لمشروعها “أروما 2″، المقام على مساحة 50 فدان بالعين السخنة باستثمارات مبدئية 950 مليون جنيه.

وقال المهندس عصام منصور رئيس مجلس ادارة شركة ريزيندس، إن الشركة بدأت فى تجهيز الأرض والأعمال الأولية فور إنهاء الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع.

وأشار إلى أنه تم طرح المشروع للتسويق فى الأشهر الماضية وحقق مبيعات جيدة إلى الآن.

وأوضح أن المشروع يشتمل على خدمات متنوعة منها نادى صحى ونادى رياضى اجتماعى، على مساحة 10 أفدنة بالإضافة إلى مول تجارى، واكوا بارك.

كما تدرس الشركة إنشاء قاعة مؤتمرات صغيرة بالمشروع.

وأوضح أن المشروع يشتمل على حوالى 650 وحدة سكنية سياحية بمساحات تتراوح بين 116 إلى 250 مترا؛ لتتناسب مع احتياجات العملاء، ويضم المشروع فندقا سياحىا فئة 4 نجوم بطاقة استيعابية 350 غرفة فندقية.

وأشار إلى أن الشركة تستعد لإنهاء تسليم كامل وحدات مشروعها أروما 1 بالعين السخنة وتبلغ القيمة البيعية للوحدات التى يتم تسليمها 350 مليون جنيه.

ويقام مشروع “أروما 1” على مساحة 100 الف متر مربع ويقع بالكيلو 34 طريق العين السخنة السويس ويضم استوديهات ووحدات بإجمالى 422 وحدة وفندق بطاقة استيعابية 98 غرفة وخدمات حمامات سباحة وشاطىء خاص وبدات الشركة فى تنفيذه 2012.







