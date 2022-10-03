«ريزلوشين بيكتشر» توقع اتفاقية تعاون مع «Mix Tv» وتتوسع فى الخليج

وقعت شركة «ريزلوشين بيكتشر أستوديو» اتفاقية شراكة مع شبكة قنوات «Mix TV» لتصبح بموجبها الذراع الإعلانية للشبكة فى مصر.

قال عمر اليمانى المنتج التنفيذى للشركة – فى تصريحات لـ «المال» – أنها تعتزم أيضا التوسع فى السوق الخليجية بداية 2023 إذ اقتربت لأن تصبح الأستوديو المنفذ لإعلانات أحد اللاعبين الكبار فى السوق العقارية بالكويت بنهاية العام الحالى، مشيرا إلى أنها تعمل حالياً مع هيئة الترفيه الإماراتية ومجموعة الحقيل الطبية بالسعودية.

ويتراوح حجم سوق الإعلانات فى مصر بين 2 إلى 3 مليارات جنيه، وكشف تقرير حديث لموقع «ستاتيستا» الألمانى ارتفاع حجم «الرقمية» بنسبة %17 بنهاية العام الماضى ليصل إلى 832 مليون جنيه مقابل نحو 710 ملايين فى 2020.

وأكد أن شركته تستهدف نمو أعمالها بنسبة %30 بنهاية العام الحالى، مشيرا إلى مفاوضات لإنتاج حملات إعلانية لعدد من الشركات العقارية التى تعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، علاوة على أحد اللاعبين الكبار فى سوق السلع الاستهلاكية.

يذكر أن «ريزولوشين بيكتشر أستوديو» تأسست عام 2018 وتعمل فى الإنتاج الإعلانى والتصوير الفوتوغرافى.

وبدأ البث الأول لقنوات «ميكس» فى 2018 على القمر الصناعى المصرى «نايل سات» وتشمل قناتين «Mix Tv» التى تعرض الأفلام الأمريكية، علاوة على «Mix One tv channel» التى تعرض حلقات لمسلسلات أجنبية.