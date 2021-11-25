«ريد هات» لحلول البرمجيات تخطط لإنشاء مكتب لها فى مصر

قال علي نور الدين ، مدير قنوات البيع في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في شركة "ريد هات" لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر ، إن الشركة تخطط لإنشاء مكتب لها في مصر خلال المرحلة المقبلة . جاء ذلك علي هامش القمة…

قال علي نور الدين ، مدير قنوات البيع في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في شركة “ريد هات” لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر ، إن الشركة تخطط لإنشاء مكتب لها في مصر خلال المرحلة المقبلة .

جاء ذلك علي هامش القمة التي عقدتها الشركة اليوم الخميس .

وأوضح “نور الدين” أن “ريد هات” لديها تواجد في السعودية وقامت مؤخرا بافتتاح مكتب لها في قطر، موضحا أن ممثلي الشركة اجتمعوا أمس الأربعاء مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ونائبه للتحول الرقمي الدكتور خالد العطار للتأكيد علي امتلاك الشركة خطة طموح في تدريب الكوادر .

ولفت إلي أن الشركة لديها مشروعات إستراتيجية طموحة في قطاعات الحكومة والبنوك ، منوها أن إيرادات الشركة العالمية تضاعفت خلال آخر 3 سنوات.

وقدر إجمالي عدد موظفي الشركة بنحو 500 عالميا.