«ريدى جروب العقارية» تخطط لاستثمار 15 مليار جنيه بعد نجاح «إزار نيو كايرو»

تسعى مجموعة «ريدى جروب العقارية» للتوسع بالقطاع العقارى واستثمار وضخ نحو 15 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد نجاح مشروعها لإزار نيو كايرو.

«المال» التقت كريم الريدى، العضو المنتدب لشركة «ريدى جروب العقارية»، للحديث عن التجربة الفريدة للمجموعة فى اختراق مجال الاستثمار العقارى، بعد خبراتها منذ سنوات فى مجال صناعة مستحضرات التجميل، إلى جانب التعرف على الوضع التنفيذى بأول المشروعات التابعة للمجموعة، بخلاف استعراض الخطة المستقبلية للمجموعة فى السوق المصرية.

فى بداية الحوار؛ قال كريم الريدى، إن الشركة قام بتأسيسها المهندس سيد الريدى منذ أكثر من 42 سنة، وبدأت الاستثمار بمجال مستحضرات التجميل فى البداية، ومع مرور السنوات باتت المجموعة تملك عدة أذرع تابعة تعمل فى مجالات دهانات الأخشاب، والاستثمار المالى فى البورصات وأسواق المال، والاستثمار العقارى، بخلاف مستحضرات التجميل.

وأوضح الريدى أن المجموعة بدأت الاهتمام بالقطاع العقارى منذ عام 2017، بعدما تأكدت من جاذبية الاستثمار العقارى، وتوجه الدولة لدعم هذا النوع من الاستثمارات، وهو ما حاولت المجموعة توظيف فائض السيولة المتاح لديها فى فرص استثمارية جيدة.

أسعار الفيلات تتراوح ما بين 12 إلى 20 مليون جنيه بالمشروع المقام على نمط الحياه بكاليفورنيا

كريم الريدى، العضو المنتدب لشركة «ريدى جروب العقارية»

وتابع: بالفعل خلال عام 2017 تم تدشين مشروع إزار نيو كايرو على مساحة 25 فدانًا عن طريق شركة تابعة للمجموعة للاستثمار فى القطاع العقارى.

وأضاف أن المشروع يشمل 152 وحدة سكنية، كلها من الفيلات التى تختلف ما بين المستقلة وتوين هاوس وتاون هاوس، وتتراوح أسعار البيع ما بين 12 مليون جنيه للوحدات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه للوحدات ذات المساحات التى تصل إلى 500 متر.

الريدي: مليار جنيه تكلفة وحدات القاهرة الجديدة.. وتسليم المرحلة الأولى خلال أيام

ولفت الريدى إلى أن إجمالى استثمارات المشروع يقارب 1.5 مليار جنيه، وبالفعل تم استثمار نحو مليار جنيه لإنشاء المرحلة الأولى من المشروع، التى تشمل ما يفوق 100 فيلا سكنية.

وأضاف أن المجموعة فضلت الإسراع فى عمليات الإنشاء وتسليم المرحلة الأولى من المشروع قبل عام من تاريخ التسليم المتفق عليه مع العملاء، وسيتم تسليم المرحلة الأولى قبل نهاية الشهر الحالى بما يعادل %70 من وحدات المشروع.

ونوه إلى أن المجموعة تسلم الوحدات دون تشطيب، كما أن لديها ذراعًا متخصصة فى التشطيبات، وتم اعتماد نموذجين للتصميمات النهائية، سيتم طرحها على العملاء خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن باقى الوحدات المتبقية فى المشروع سيتم تسليمها خلال شهر ديسمبر 2021 مع الإشارة إلى أن كامل الوحدات تم بيعها بالمشروع، كما تم تخصيص نسبة من الوحدات للعائلة والأصدقاء.

وتابع: فضلنا أن يسكن ملاك المشروع وبعض الأصدقاء فى المشروع لضمان المصداقية مع العملاء، والتأكيد على جودة إدارة المشروع بعد الانتهاء منه وتسليمه للعملاء.

وانتقل للحديث عن طبيعة مشروع إزار نيو كايرو، قائلًا المشروع بالكامل مستوحى من نمط الحياه فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك تم التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية الامريكية التى لها سابق أعمال فى مدينتى لاس فيجاس وكاليفورنيا الأمريكتين، لتولى إعداد التصميمات النهائية للمشروع.

إقامة منطقة تجارية وإدارية على مساحة 11 ألف متر.. والتسليم ديسمبر 2021

وتطرق للحديث عن الجزء الإدارى والتجارى بالمشروع، موضحًا أنه تم تخصيص 11 ألف متر بمدخل المشروع، وعلى الطريق الرئيسى لإنشاء مول تجارى يضم مطاعم بالدور الأرضى، ووحدات إدارية بالدورين الأول والثانى، وبدأنا مرحلة الحفر، وسيتم تسليم تلك الوحدات خلال شهر ديسمبر 2021.

وأكد أن النسبة الأكبر من الوحدات الإدارية والتجارية سيتم تأجيرها للغير، باعتبارها أفضل آلية مناسبة للشركة للحفاظ على طبيعة المشروع المتميزة، بجانب توافر السيولة.

وأوضح أن المشروع سيضم منطقة ترفيهية فى شكل أوت دور سينما، يتم تنظيمها وإطلاقها بهدف اندماج قاطنى المشروع فيما بينهم، وسيتم تنظيم أنشطة أسبوعية خاصة بالسكان والأطفال، تحت إشراف فريق عمل كامل من الشركة.

وأفاد العضو المنتدب لشركة ريدى جروب بأن الشركة راعت تطبيق أقصى درجات الأمان للأطفال فى المشروع، ولذلك يتم استخدام طاقة كهربائية منخفضة فى أماكن ترفيه الأطفال وحمامات السباحة.

وأكد أن الشركة فضلت اختراق مجال الاستثمار العقارى بنموذج مصغر لتحقيق سابق خبرات مميزة، ولضمان درجة المصداقية مع العملاء، بجانب اختبار قدراتها فى مجال الإنشاء والبناء والتسليم وجودة التصميمات.

وقال إن الشركة بدأت البيع فى المشروع بتطبيق عروض تقسيط حتى 6 سنوات، ولكن مع ارتفاع التنافس بين شركات التطوير العقارى فى مد فترات التقسيط، اتجهنا لرفع أسعار البيع بنحو %5 ومد فترات السداد إلى 8 سنوات.

وأشار إلى أن إزار نيو كايرو أول مشروع فى العالم بلا بلاعات صرف صحى، وتم تطبيق نظام هندسى متطور لإخفاء البلاعات فى الطرق، بجانب تطبيق نظام متطور للصرف الصحى وصرف مياه الأمطار.

وأكد أن إزار نيو كايرو سيكون من المشروعات المميزة فى إتاحة استخدام المياه المعدنية من الحنفية، بعدما تنتهى الشركة من حفر بئر جوفية بعمق 1000 متر، لاستخراج المياه وبناء محطات تحلية أعلى البئر، بما يضمن توافر مياه نقية على مدار العام، بجانب تلافى أزمة انقطاع المياه فى منطقة القاهرة الجديدة.

وأشار إلى أن الشركة مهتمة بالابتكار فى مجال الهندسة والبناء والتشطيبات، من خلال وجود ادارة متخصصة للبحوث والتطوير فى القطاع الهندسى، وهى تجربة يتم تنفيذها بطريقة مشابهة لما يتم فى ذراع مستحضرات التجميل فى المجموعة الأم.

وانتقل للحديث عن الخطة المستقبلية للشركة، قائلًا نركز خلال السنوات الخمس المقبلة على استثمار ما بين 11 إلى 15 مليار جنيه لإنشاء مشروعات جديدة فى مناطق الشيخ زايد والساحل الشمالى والتجمع الخامس.

وأكد أن الشركة تطبق فلسفة موحدة عند شراء أى أرض جديدة، فى اشتراط وقوعها بجانب مشروعات عمرانية سكنية، وتم تسليمها للعملاء، وذلك لضمان سرعة تسويق المشروعات.

وأشار إلى أن الشركة ستنتقل فى المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروعات المتوسطة الى الميجا، وسيتم شراء أراضٍ بمساحات تقارب 100 فدان فأكثر.

ورأى أن التحديات الأخيرة فى السوق المصرية ستدفع الشركة لتغيير بسيط فى طريقة تنفيذ المشروعات، وسيتم التركيز على خفض مساحات الفيلات، وإتاحة وحدات بأسعار ما بين 4 إلى 6 ملايين جنيه، فى ظل تأثر دخول المواطنين.

البدائل التمويلية كلها متاحة سواء بالاقتراض البنكى أو التأجير التمويلى

وأشار إلى أن الشركة ستؤسس ذراعًا متخصصة لإدارة المشروع لتولى مهمة إدارة إزار نيو كايرو، كما قد يتم الاستعانة بخبرات من كاليفورنيا فى إدارته فى البداية.

ولفت العضو المنتدب لشركة ريدى جروب العقارية إلى أن كل البدائل التمويلية متاحة، سواء فى الاقتراض البنكى أو التأجير التمويلى، وذلك لتمويل جزء من الاستثمارات المستقبلية للشركة، وجارٍ دراسة البدائل من خلال الإدارات المختصة بالمجموعة.