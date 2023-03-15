«ريدك» للتنمية المستدامة تستهدف مضاعفة محفظتها التمويلية إلى 250 مليون جنيه

قال الدكتور جمال محمد رئيس جمعية ريدك للتنمية المستدامة، إن الجمعية تستهدف مضاعفة محفظتها التمويلية إلى 250 مليون جنيه خلال عامين مع الوصول بعدد العملاء لنحو 20 ألف عميل خلال تلك الفترة.

وأوضح جمال خلال كلمته بفاعليات المؤتمر الثاني للتأمين متناهي الصغر بمحافظة الأقصر اليوم الأربعاء،أن محفظة الجمعية تبلغ حاليا حوالي 120 مليون جنيه.

وأشار إلى قاعدة عملاء الجمعية المستفيدين من تمويلاتها تضم حاليا نحو 10 آلاف عميل، يتم تقديم خدمات الجمعية لهم من خلال 13 فرعا تابعين للجمعية في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية تولي اهتماماً بالتغطيات التأمينية الخاصة بمخاطر الائتمان ومخاطر عدم السداد، مشيرا إلى توقيع الجمعية خلال العام الماضي تعاقدا مع الجمعية المصرية للتأمين التعاوني لتغطية محفظة تمويلات «ريدك» ضد مخاطر الائتمان وعدم السداد.

ولفت إلى أن جمعية ريدك للتنمية المستدامة نجحت في خفض معدلات المخاطر لديها من 6.3% إلى 3.8%.