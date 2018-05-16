ريدكون وأموال الخليج تتفاوضان للاستحواذ على %30 من أكيومن – بى. بى. آى

منى عبدالبارى تتفاوض شركتا أموال الخليج للاستثمار المباشر و«ريدكون» للتطوير العقارى للاستحواذ على حصة بنحو%30 فى ملكية شركة «أكيومن بى بى آى» لإدارة صناديق الاستثمار.وكشف هانى توفيق، شريك بـ «أكيومن بى بى أى» لإدارة صناديق الاستثمار العقارى، أن المف

منى عبدالبارى



تتفاوض شركتا أموال الخليج للاستثمار المباشر و«ريدكون» للتطوير العقارى للاستحواذ على حصة بنحو%30 فى ملكية شركة «أكيومن بى بى آى» لإدارة صناديق الاستثمار.

وكشف هانى توفيق، شريك بـ «أكيومن بى بى أى» لإدارة صناديق الاستثمار العقارى، أن المفاوضات تجرى حاليا لشراء حصة %30 من أسهم المساهمين الرئيسيين، وهم «بى بى آى بارتنرز» وبنك الاستثمار أكيومن.

ويتوزع هيكل ملكية شركة “أكيومن بى بى آى” حاليا بواقع %45 لأكيومن و%45 لبى بى آى، و%10 لهانى توفيق، فيما يبلغ رأسمالها نحو5 ملايين جنيه.

وأوضح «توفيق» أن هيكل الملكية المقترح حال إتمامالصفقة سيكون %30 للشريكين الجديدين، و%30 لأكيومن ومثلها لبى بى آى، على أن تظل نسبته كما هى %10، متابعا أنه قد يتم تعديل هذا المقترح فيما بعد.

وكانت الشركة قد أخطرت شركة صندوق بنك التعمير والإسكان العقارى بالتغييرات المحتملة فى هيكل الملكية، وجار دراسة الأمر إذ يشترط موافقتها لإتمام الصفقة.

يذكر أن شركة “أكيومن بى بى آى” هى المسئولة عن إدارة صندوق التعمير والإسكان العقارى، التابع لبنك التعمير والإسكان، الذى يبلغ رأسماله المستهدف نحومليار جنيه.

وقال «توفيق» إنه جار استصدار الموافقات النهائية الخاصة بالصندوق من الهيئة العامة للرقابة المالية، متوقعا إطلاقه بالنصف الثانى من العام الجارى، بهدف جمع 500 مليون جنيه كشريحة أولى، ويبلغ عمر الصندوق 10 سنوات.

وتأسست شركة «ريدكون» للتعمير عام 1993 برأسمال مرخص 100 مليون جنيه، ومدفوع 50 مليونا، ونفذت العديد من المبانى الإدارية التجارية بالتجمع الخامس، وعدداً من المصانع بالعاشر من رمضان والعبور، إضافة إلى عدة مشروعات بالغردقة وشرم الشيخ وكومباوند أربيلا بالقاهرة الجديدة، ولديها عدة شركات تابعة منها «ريدكون» للتطوير العقارى.

أما «أموال الخليج» فهى شركة استثمار مباشر، تأسست عام 2004 بالسعودية، وتمتلك مكتبين بالقاهرة ودبى، وتدير أصولا بقيمة 800 مليون دولار، وتمتلك حصصًا بشركات مقيدة فى البورصة المصرية أبرزها العربية لحليج الأقطان، مساهمات بشركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى وشركة المصرية للبروبلين والبولى بروبلين.