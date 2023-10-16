«ريدكون» للمراكز التجارية والإدارية تغير علامتها التجارية إلى «ريدكون بروبرتيز»

أعلنت مجموعة شركات ريدكون عن تغيير العلامة التجارية لشركتها المتخصصة في التطوير العقاري، لتصبح “ريدكون بروبرتيز” بدلاً من “ريدكون للمراكز التجارية والإدارية”.

ويهدف هذا التغيير لتوسيع نطاق أعمال الشركة لتضم كافة فئات المشروعات العقارية وتعزيز مكانتها الاستراتيجية كشركة رائدة في إنشاء المجتمعات المستدامة في قطاع التطوير العقاري.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية مجموعة ريدكون للتوسع في قطاع التشييد والتطوير، استناداً على خبرات الشركة الأم “ريدكون للتعمير” الممتدة لأكثر من 30 عاماً، حيث ستواصل ريدكون بروبرتيز هذه المسيرة في مجال التطوير العقاري لتصبح الاستدامة ركيزة أساسية لجميع أعمالها، والتي ستشمل المجتمعات السكنية والمشروعات متعددة الاستخدامات في عدد من المواقع المتميزة في مختلف أنحاء مصر، بهدف تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وعلق المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة “ريدكون بروبرتيز” أن التوسع في نطاق أعمال الشركة وتغيير العلامة التجارية، يعد انطلاقة جديدة للشركة للنمو في مجال التطوير العقاري، استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته في إنشاء المراكز الإدارية والتجارية، وسعياً لتطوير المزيد من المشروعات المبتكرة والمستدامة بما يتناسب مع تاريخ المجموعة في السوق المصري.

كما أكد أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تغيير العلامة التجارية للشركة سيلحقه مشروعات جديدة باستثمارات ضخمة، حيث تخطط الشركة لزيادة محفظة أراضيها بمواقع متميزة، لتكرار النجاح المتميز الذي حققته الشركة حالياً في مشروعها الأول “جولدن جيت” كأول مشروع مستدام متعدد الاستخدام، حيث تسعى الشركة للمساهمة في النهوض بمنظومة البناء المستدام، تماشياً مع أهداف التنمية لرؤية مصر 2030.

وتعكس العلامة التجارية الجديدة للشركة قيمها من الابتكار والشمول والاستدامة، حيث تستهدف من خلالها تطوير مجتمعات مستقبلية، لتصبح حافزاً للتغيير نحو الاستدامة في القطاع العقاري، عبر التوعية بمكاسب الاستدامة وبناء مجتمعات ذكية تحقق مبادئها من خلال تطبيق الحلول التكنولوجية في كل تفاصيل مشروعاتها.