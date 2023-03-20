«ريدكون» للمراكز التجارية تطرح مكاتب إدارية عبر «VERTICA»

استمراراً لنجاحها في الطروحات الخاصة بمشروعها الرائد جولدن جيت، أعلنت شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية – إحدى شركات ريدكون – عن طرح مرحلة جديدة من المكاتب الإدارية تحت اسم “VERTICA” لتوفر تجربة فريدة من الخصوصية للمُلاك والموظفين بأعلى معايير الاستدامة، وبحجم مبيعات متوقعة تصل إلى مليار جنيه.

وأضاف بيان للشركة، تقدم الشركة من خلال “VERTICA” مفهوم جديد للمكاتب الإدارية في مصر، من خلال تقسيم المبنى رأسيا إلى 6 مكاتب منفصلة متعددة الطوابق بمساحات متوسطة، لكل منها مدخل وتراس خاص يحفظان خصوصية واستقلال كل مكتب، مما يتيح للفئات المختلفة من الشركات، والتي تضم رواد الأعمال والشركات الناشئة، امتلاك مساحات مكتبية تناسب حجم أعمالهم.

قال المهندس هشام موسى الرئيس التنفيذي لشركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، إن ريدكون للمراكز الإدارية والتجارية من أوائل المطورين العقاريين في مصر تطبيقا لمعايير ومفاهيم الاستدامة في مشروعاتها، وأن تطوير “VERTICA” هو خطوة في ابتكار مبان إدارية بشكل مختلف وعصري، لتمكين مالكي الوحدات من إدارة أعمالهم ومشروعاتهم بأساليب تحقق نقلة نوعية في جودة بيئة العمل الداخلية إلى جانب تحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة، مع حفظ خصوصية كل شركة داخل مساحاتها.

تقوم ريدكون بإنشاء مكاتب “VERTICA” الإدارية بإجمالي مساحة 7 آلاف متر مربع مكونة من 6 مكاتب رأسية متعددة الطوابق، تتراوح مساحاتها بين 1000 و1300 متر مربع بتصميمات إنشائية وهندسية حديثة، وتوظيف كافة مبادئ العمارة الخضراء التي تحقق الاستدامة البيئية بالإضافة إلى تطبيق أعلى معايير التحول الرقمي لمنح العملاء تجربة فريدة في إدارة أعمالهم.

توفر وحدات “VERTICA ” للشركات بيئة عمل فريدة من نوعها، حيث ستحصل على مكتب إداري مستقل من المدخل الخاص وحتى السطح، كما تمتاز أيضاً بواجهات زجاج عالي الأداء بمساحات كبيرة تسمح بدخول الضوء الطبيعي مع خفض كبير في الانتقال الحراري، تساهم في شعور الموظفين بالراحة.

ويحتوي كل مكتب على مصعدين وسلالم رئيسية، مع إطلالة مباشرة على الموقع العام الذي صممته SWA العالمية، مع تزويد كل وحدة بمساحة عمل خارجية خاصة في التراس، مثالية للمناسبات أو للاستراحة.

إلى جانب ميزات الخصوصية داخل المكاتب، توفر “VERTICA” للعاملين بالشركات إمكانية التنزه والتسوق من أكبر العلامات التجارية الدولية أو المحلية، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات المتواجدة داخل جولدن جيت.

يقع مشروع «جولدن جيت» في موقع مميز بقلب القاهرة الجديدة على مساحة إجمالية 160 ألف متر مربع ويتمتع بأكبر واجهة تطل على شارع التسعين الجنوبي بطول كيلو متر أمام الجامعة الأمريكية، ويضم مباني إدارية وتجارية وترفيهية وأماكن مفتوحة وممرات مشاة داخلية كبيرة ويقدم تجربة متكاملة للمستخدمين.

ويضم مشروع «جولدن جيت» مباني و مساحات إدارية متنوعة تناسب الشركات والأفراد كما يضم عدد كبير من العلامات التجارية العالمية المتنوعة لتناسب جميع الفئات العمرية، كما أنه من المخطط أن يضم المشروع هايبر ماركت وأماكن للترفيه، وتم تخصيص طابقين أسفل المشروع بإجمالي 100% من مساحة الأرض ليكون أكبر ساحة داخلية لانتظار السيارات في مصر.