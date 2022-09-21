«ريدكون» للتعمير تتقدم بأفضل عرض مالى لاقتناص برج بالعلمين الجديدة

علمت «المال» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أجرت جلسة الفتح المالى للعروض المتنافسة على مناقصة إنشاء برج بمدينة العلمين الجديدة، والتى أظهرت تقدم شركة ريدكون للتعمير بأقل عرض من الناحية المالية.

ووفقًا لمصادر كانت الهيئة قد طرحت مؤخرًا مناقصة أمام شركات المقاولات لتنفيذ برج بمنطقة الداون تاون فى مدينة العلمين الجديدة، وبالفعل تقدم لها أكثر من شركة، أبرزها ريدكون للتعمير، وكونكريت بلس للإنشاءات والهندسة، وحسن علام، ودرة للإنشاءات، وسياك القابضة، والسعداء للمقاولات، بخلاف تحالفين، الأول مكون من «رواد الهندسة» و«الحاذق للمقاولات»، والأخير يضم «جاما» و«أوراسكوم للإنشاءات».

مصادر: عرضت التنفيذ بـ 5.2 مليار جنيه.. مقابل 6.4 مليار للوصيف

وبعد فتح المظارف المالية تبين تقديم شركة ريدكون أقل عرض مالي، بعدما عرضت تنفيذ البرج مقابل 5.2 مليار جنيه، تلتها «درة» بمبلغ 6.4 مليار، ثم «كونكريت بلس» بقيمة 6.6 مليار، وفى المرتبة الرابعة «سياك» بنحو 6.650 مليار.

وجاء فى المركز الخامس العرض المقدم من تحالف «رواد – الحاذق» بقيمة 7.5 مليار جنيه، تم تحالف «جاما – أوراسكوم» بنحو 8.5 مليار، تلاه «حسن علام» بـ10.2 مليار، وأخيرًا العرض المقدم من شركة السعداء بحوالى 11.1 مليار.

وأوضحت مصادر أن الهيئة لم تعلن أو ترسى حتى الآن المشروع على الشركة الفائزة بتنفيذ البرج، فما زالت هناك نقاشات مستمرة، ولكن الأقرب وفقًا للعروض المالية قد تكون شركة ريدكون.

ويوضح الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة تبلغ نحو 48130 فدانا، ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالى 2 مليون نسمة، وتقع بالساحل الشمالى بداية من الكيلو 106 حتى الكيلو 128 طريق الإسكندرية – مطروح.

ووفقاً لبيانات صحفية متداولة من المخطط أن تقام عدة أبراج بالمنطقة الجنوبية بالعلمين الجديدة بارتفاع 55 طابقًا، كما تنفذ شركة سى إس سى آى سى الصينية 5 أبراج بالمدينة، وتطل على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرًا، بخلاف برجين آخرين بارتفاع 200 متر، تعادل 56 دورًا، وهناك برجان مكونان من 54 طابقًا لكل منهما، بإجمالى مساحة بنائية 314 ألف متر.

وتضم مشروعات الأبراج بمدينة العلمين الجديدة 15 برجًا بالمرحلة الأولى، بارتفاع 42 طابقًا فى المنطقة الشاطئية، انتهت من أعمال الخرسانات، وجار تنفيذ التشطيبات النهائية.

وتشمل المرحلة الثانية بناء 8 أبراج شاطئية أخرى، منها 3 تتولى تنفيذها شركة سياك بمعدلات تنفيذ تجاوزت %50 لأعمال الخرسانات، و3 تنفذها «حسن علام»، وبرجين لـ«أوراسكوم»، وتتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، المنطقة الترفيهية، وتطل على البحر مباشرة.