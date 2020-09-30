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«ريدكون للتعمير» تتفاوض على تسهيلات ائتمانية بمليار جنيه

للإنفاق على تعاقداتها الاستثمارية فى مجال المقاولات
محمد سالم 9:55 ص, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 9:55 ص, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

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تخوض شركة ريدكون للتعمير مفاوضات مع بنوك محلية للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة تصل إلى مليار جنيه، بغرض الإنفاق على تعاقداتها الاستثمارية فى مجال تقديم خدمات المقاولات لعدد من شركات التطوير العقارى.

قالت مصادر على صلة بالمفاوضات لـ«المال» إن الشركة فى مرحلة الحصول على الموافقات النهائية من تحالف مصرفى محلى يقوده أحد البنوك الحكومية الكبرى، والذى يستحوذ بمفرده على نصف قيمة التمويل تقريبا، مشيرة إلى أن أجل السداد يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

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ورجحت المصادر الانتهاء من العقود وتوقيعها مع البنوك خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير.

وتعاقدت «ريدكون للتعمير» مع شركتى «أوراسكوم للإنشاءات» و»الرواد للمقاولات» على تنفيذ أعمال بقيمة 5 مليارات جنيه ضمن المرحلة الأولى لمشروع «زد» بمدينة الشيخ زايد والمملوك لشركة أورا ديفلوبرز، حسب تصريحات المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أورا، فى مؤتمر صحفى قبل أسبوعين.

وتركز استراتيجية «ريدكون» خلال الفترة المقبلة على محور رئيسى يتمثل فى طرق الأبواب نحو إفريقيا، إذ قامت بإجراء زيارات ميدانية إلى 4 دول إفريقية، وبحث أفضل فرص الأعمال بها، وفق تصريحات صحفية للمهندس أمل عبد الواحد، رئيس الشركة، موضحا أن المشروعات القائمة تحت الدراسة تشمل إنشاء فندقين، ومركز طبى ومركز تجارى، بجانب مشروع سكنى ضخم، وتتوزع الأعمال الجارى دراستها على دول «كينيا وموريشيوس وساحل العاج والمغرب».

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وقال عبد الواحد إن الشركة تستهدف الوصول بمحفظة التعاقدات خلال العامين المقبلين لنحو 18 مليار جنيه إجماليا، مقارنة مع 12 مليار جنيه مطلع العام الجارى.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أصدر قرارا فى مايو الماضى بضم شركات المقاولات لمبادرة تمويل الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة %8 متناقصة، فى إطار الحرص على مساندة القطاعات الحيوية وإعانتها على تخفيف آثار تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات يُعد المحرك الرئيسى للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويضم شريحة كبيرة من حجم العمالة بالسوق المصرية.

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بقلم محمد سالم

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