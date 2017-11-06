ريدكون كاربس تبدأ تنفيذ مشروعها الطبي اﻷول مارس المقبل





أسماء السيد:



تعتزم شركة “ريدكون ميديكال باركس”، اختراق مجال الرعاية الصحية من خلال مشروعها الطبي الأول بمنطقة البروج على طريق اﻹسماعيلية، والذي يُعد ضمن مشروع “القرية الذكية” التابع لشركة “كابيتال جروب”، على أن يتم إطلاق المشروع رسميًا خلال 17 نوفمبر الجاري، وبدء الإنشاء الفعلي للمرحلة الأولى خلال مارس المقبل .



كشف حازم عشري، المؤسس المشارك، ورئيس مجلس إدارة شركة “ريدكون ميديكال باركس”، التابعة لمجموعة “ريدكون العقارية”، أن المشروع عبارة عن 4 مباني طبية، على مساحة 33000 متر، وسيتم إطلاقه على مرحلتين، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 2 مليار جنيه.



وأوضح أن بدء الإنشاء الفعلي للمبني سيتم خلال مارس 2018 وينتهي خلال 2020، على أن يتم الانتهاء إجمالا من المشروع بحلول 2022 المقبل، موضحًا أن معدل الربحية قُدرت بنحو 12 إلي 15% من التكلفة .



وأشار في تصريحات لـ”المال”، على هامش المؤتمر الذي عقدته الشركة – أمس اﻹثنين-، إلي أن المبني اﻷول، يحوي عددًا من العيادات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلي مجموعة من العيادات المستقلة ذات التصميم العملي، إلي جانب صيدلية ومركزا للاستشفاء وأخر للياقة البدنية، وثالث للتشخيص، بالإضافة إلى معمل للتحاليل، ومجموعة من المطاعم والكافيهات، ومن المقرر أن يخدم مجمع العيادات الجديد، المرضى والأطباء الذين يسكنون بالمناطق المحيطة، في نطاق 30 كم.



وعن اختراق ريدكون العقارية مجال الرعاية الصحية، قال عشري، إن الشركة اتخذت تلك الخطوة لعدة أسباب، أولها وجود فجوة كبيرة بين المعروض والطلب، نظرًا للكثافة السكانية الكبيرة في السوق المحلية، إضافة إلي أن قطاع الرعاية الصحية يُعد من القطاعات الواعدة، قليلة التأثر سلبًا خلال فترات التذبذب الاقتصادي .



وتابع: كما أن معدلات الربحية مضمونة، وهو ما دفع “ريدكون العقارية” لتأسيس شركة “ريدكون ميديكال كاربس” للتتولى مهمة التطوير العقاري للمشروعات الطبيبة، موضحًا أن الهدف منها تصميم المباني الطبية والمستشفيات على طرق حديثة متكاملة.

ولفت إلي أن الشركة لديها خطة طموحة لاختراق محافظات الصعيد وخاصة الدلتا.



تجدر اﻹشارة إلي أن شركة كابيتال جروب بروبيرتيز، كانت قد تعاقدت مؤخرًا، مع شركة ميديكال ريدكون لتنفيذ مشروع طبي متكامل ضمن مشروعها الرئيس البروج، الذي يقام على مساحة ١٢١٢ فدان، ويضم نحو ٣٠ ألف وحدة سكنية، في المنطقة ما بين طريق السويس والإسماعيلية الصحراوي، بحجم استثمارات مستهدفة ٤٠ مليار جنيه.



وعقدت الشركة – أمس- مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق المشروع الطبي، حضره طارق الجمال، الشريك المؤسس، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “ريدكون العقاري”، و حازم عشري الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “ريدكون ميديكال باركس”، إلي جانب إسلام عنان، العضو المنتدب لمنطقة الشرق اﻷوسط وإفريقيا بشركة أكسايت، وشريف مراد، المدير العام الطبي بشركة “ريدكون ميديكال كاربس”.