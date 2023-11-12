«ريدكون» تُخطط لاختراق السوق السعودية بمجال التطوير العقاري.. قريبًا

كشف أحمد عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، عن تخطيطها لاختراق السوق السعودية خلال الفترة القريبة كمطور عقاري للمرة الأولى.

وأضاف عبدالله، خلال كلمته بالجلسة الثانية من مؤتمر التطوير العقاري السابع، اليوم الأحد، أن “ريدكون” كانت اخترقت السوق السعودية في وقت سابق كمقاول، وحاليًا تدرس التوجه كمطور لتدشين مستشفى باستثمارات 600 مليون ريال.

وأوضح، أن استقرار سعر الصرف في المملكة العربية السعودية، يجعل العائد على الاستثمار في المجال العقاري هناك مجدي.

ودرات الجلسة الثانية من مؤتمر التطوير العقاري السابع، وتنظمة شركة “المال جي تي إم” التابعة لجريدة “المال”حول أوضاع الشركات العقارية ومساعيها لبحث التوسعات الخارجية.

ووفقًا للبيانات الرسمية في المملكة، فقد بلغ حجم التمويل العقاري السكنى الجديد المقدم للأفراد من المصارف خلال عام 2022 نحو 120 مليار ريال، كما ارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية للأفراد والشركات بنهاية الربع الأول 2023 بنسبة قدرها 17% لتصل إلى نحو 705.95 مليار ريال وفقا للمركزي السعودي.