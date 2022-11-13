«ريدكون» توقع مذكرتي تفاهم مع «شنايدر إلكتريك» على هامش مؤتمر المناخ «COP27»

وقعت مجموعة شركات ريدكون للتعمير مذكرتي تفاهم مع شركة شنايدر إلكتريك، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ “COP27”.

المذكرة الأولي لصالح ريدكون والثانية لريدكون للمراكز التجارية والإدارية، من خلال مشروعها “جولدن جيت”، وذلك ضمن توجهات الشركة نحو المباني المستدامة.

حضر التوقيع كل من المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون، و أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون، و يباستيان ريز رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وفؤاد زايد، نائب رئيس شنايدر إلكتريك لقطاع الطاقة الرقمية في شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي.

مذكرة التفاهم الأولي

وتنص مذكرة التفاهم الأولى، على تحقيق أهداف ريدكون لبناء نموذج للتنمية المستدامة والمباني الذكية، بالاستعانة بخبرات شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي والاستفادة من منصة “EcoStruxure” ، وهي عبارة عن منصة مفتوحة وقابلة للتشغيل التفاعلي، في المنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات

ويعتبر واحداً من أحدث حلول ونظم الإدارة والتحكم المبتكرة التي تتضمن برمجيات ومعدات مختبرة ومجربة على المستوى العالمي وسوف يساعد في التحكم وإدارة مكونات البنية التحتية في مشروعات ريدكون مثل الكهرباء، التدفئة، التهوية، المياه، الغاز، شبكات البيانات، مراكز البيانات، برامج إدارة البنية التحتية لمركز البيانات (DCIM)، حركة المرور والأمن، وتشغيل مركز القيادة والتحكم.

إنشاء نموذج يتماشى مع الاقتصاد المصري

وذلك بهدف إنشاء نموذج يتماشى مع خصائص الاقتصاد المصري، والظروف البيئية والمناخية والاجتماعية والثقافية، لتطوير مفهوم دمج عنصر الاستدامة في الهندسة والبناء، في المشروعات التي تنفذها ريدكون.

بينما تشمل مذكرة التفاهم الثانية العمل بنماذج معلومات البناء (BMI-6D)، كأحد الأساليب المبتكرة لإدارة وتصميم المشروعات، بتطبيق الاستدامة، في استخدامات الطاقة، في كافة جوانب مشروعات ريدكون.

وقال المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون، إن التعاون يخدم مفهوم المباني الخضراء المستدامة التي تسعى ريدكون إلى تطبيقها، باعتبارها مستقبل المشروعات العقارية، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر وقمة المناخ “COP 27” في مصر والتطلع نحو المستقبل الأخضر.

وأوضح أن ريدكون تعمل على تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر من خلال شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية ومشروعها جولدن جيت، مع مراعاة معايير شهادة التميز في التصميم لتعزيز الكفاءات (EDGE)، وهي شهادة معيارية للمباني الصديقة للبيئة مُعترف بها في أكثر من 130 دولة، علاوة على ذلك تتميز أسطح المباني الإدارية بمشروع جولدن جيت بوجود ألواح شمسية.

وأكد سباستيان ريز رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، أن توقيع مذكرتي التفاهم مع ريدكون تتيح توفير التقنيات المستدامة والموفرة للطاقة، لتحسين الاستهلاك، واستخدام أحدث الحلول المستدامة لإنشاء أساس قوي لمراكز البيانات والمباني والصناعات المستقبلية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي وكفاءة الطاقة هما الطريقان تجاه مستقبل مستدام، مما يستوجب الارتقاء بالابتكار والرقمنة والكفاءة التشغيلية، لإحداث فرق حقيقي في الجهود العالمية للتعامل مع التغيير المناخي.

ريادة ريدكون فى المجال

وتأكيدا على ريادتها في هذا المجال، فإن شركة ريدكون للمباني الإدارية والمباني التجارية هي أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس المصري للمباني الخضراء وجمعية شابتر زيرو، وعضو الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، وائتلاف قادة الأعمال الأفارقة، و تركز رؤية الشركة على الاستدامة بشكل رئيسي حيث يتبنى مشروع جولدن جيت 9 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والبالغ عددهم 17.