ريدكون توقع إعلان مبادرة المجتمعات المستدامة

وقعت شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية اليوم مبادرة المجتمعات المستدامة في مصر تحت عنوان “البناء من أجل حياة أفضل” كونها أحد الأعضاء المؤسسين للمبادرة.

تهدف هذه المبادرة إلى توحيد وتنسيق وتوجيه إجراءات جميع العاملين بالصناعة عبر مجموعة القيم البيئية التي ستضمن رفاهية الأفراد والكوكب من خلال أعمال قطاع البناء والعقارات في مصر.



يتضمن الإعلان خارطة طريق لتنفيذ المبادرة بالإضافة إلى الدعم والاعتراف بمعايير التنمية المستدامة وأفضل الممارسات المحلية والعالمية. يعمل هذا الإعلان على توحيد واجهة قطاع العقارات نحو العمل على هدف مشترك يتمثل في بناء مجتمعات مستدامة ووضع معايير لقطاع العقارات في مصر.

كما سيعمل الميثاق العالمي للأمم المتحدة وشركة DCarbon كأطراف محايدة تعمل على الاشراف على تنفيذ الشركات الموقعة على الاتفاقية لبنود المبادرة. كما سيقومان برصد وتقديم تقريرعن التقدم الذي يحرزه الأعضاء في تحقيق أهداف المبادرة.

تضمنت المبادرة مشاركة العديد من شركات قطاع العقارات في مصر ومنها ريدكون للتعمير، وريدكون للمراكز التجارية والإدارية، وشركة DCarbon، ومصر إيطاليا العقارية، وشركة تطوير مصر.

تم التوقيع خلال الجلسة التي استضافها الميثاق العالمي للأمم المتحدة وحضرها المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة ريدكون، و أحمد عبد الله، نائب رئيس ريدكون، والدكتور إيهاب شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة DCarbon Egypt، والسيد أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة UN Global Compact Network مصر.

وكذلك الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر ، والمهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية ،والمهندس محمد خالد العسال ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية.

من جانبه قال المهندس طارق جمال: “تفخر ريدكون بكونها أحد الأعضاء المؤسسين لهذه المبادرة ويسعدنا أن نرى أعضاء آخرين في المجتمع العقاري يشاركونا نفس الرؤية والتوجه لدعم التنمية المستدامة”.

وأضاف: “هذه المبادرة تعد استكمال لاستراتيجيتنا التي يتم اتباعها في شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، حيث ضم مشروعنا الرائد Golden Gate جميع هذه الجهود. سيساعد هذا المشروع في وضع معيار لجميع المشاريع التي ستتبعها حيث نلتزم بأعلى معايير التنمية المستدامة بالإضافة إلى الاسترشاد بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة “.

شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية هي أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس المصري للمباني الخضراء وجمعية شابتر زيرو، وعضو الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، وإئتلاف قادة الأعمال الأفارقة.

عن شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية

تأسست شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية (رووك) هي شركة من شركات ريدكون متخصصة في انشاء مشاريع عقارية ذات استخدامات متعددة. هي احدي الشركات الرائدة في إستخدام أساليب الاستدامة في مجال العقارات في مصر عبر مشروعها الرئيسي جولدن جيت. ريدكون للإنشاءات تعمل في مجال العقارات لمدة لا تقل عن 30 سنة وهي من اهم 5 شركات الإنشاءات في مصر، سلمت اكثر من 200 مشروع منذ إنشائها سنة 1993 وتشمل هذه المشاريع أبراج العالمين، أبراج ماسبيرو، جامعة المنصورة، المقر الجديد لشركة PWC، وشركة فاركو، واليكترولكس، وABB، وبنك عودة وغيرها الكثير. جدير بالذكر أن شركة ريدكون تعتبر أحد الشركات الرائدة في التنمية المستدامة في مصر والتي تُعد من أوائل الشركات ان لم تكن الأولي في إقامة مباني خضراء في مصر، وكان أول مبنى لها هو مقر بنك عوده (حاليا بنك ابو ظبي الأول) والحاصل على شهادة LEED الفضية لريادتها في التصميمات الموفرة للطاقة و المحافظة علي البيئة.