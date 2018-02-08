ريدكون تنفذ أعمالا بمليارى جنيه فى العلمين الجديدة

رضوى عبد الرازقاقتنصت شركة ريدكون اسناد مشروعات بمدينة العلمين الجديدة، تتضمن برج يصل ارتفاعه إلى 42 طابقاً تقريبا، وجامعة، خلال العام الجارى، بتكاليف بلغت حوالى 2 مليار جنيه، كما تنفذ الشركة أعمال مبانى حكومية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.كشف المهندس حسام نصار، الرئيس التنفيذى للشركة أن إيراداتها

رضوى عبد الرازق

اقتنصت شركة ريدكون اسناد مشروعات بمدينة العلمين الجديدة، تتضمن برج يصل ارتفاعه إلى 42 طابقاً تقريبا، وجامعة، خلال العام الجارى، بتكاليف بلغت حوالى 2 مليار جنيه، كما تنفذ الشركة أعمال مبانى حكومية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كشف المهندس حسام نصار، الرئيس التنفيذى للشركة أن إيراداتها من أعمال المقاولات، العام الماضى، بلغ نحو 1.5 مليار جنيه، وأوضح أن الشركة تستهدف إيرادات 3 مليارات جنيه، خلال العام الجارى، فى ظل التعاقد على عدة مشروعات حكومية، بجانب القطاع الخاص.

وابرمت الشركة تعاقدات على مشروعات لصالح القطاع الخاص مع شركات إعمار، والفطيم، وسوديك، وهايد بارك.

ولفت نصار إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الحالى، طفرة بقطاع التشييد والبناء، فى ظل تنفيذ الدولة العديد من المشروعات الكبرى، وتنامى الرغبات الاستثمارية للقطاع الخاص، خاصة بعد تجاوز جزء كبير من تحديات العام الماضى، عقب تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار جميع مدخلات نشاط المقاولات.

وتعمل «ريدكون للتعمير» منذ أكثر من 20 عاماً، بمجال المقاولات والتطوير العقارى، ونفذت عدة مشروعات سكنية وخدمية، ولديها عدد من الشركات التابعة والشقيقة، منها ريدكون العقارية للتطوير، وريدكون إسبانيا، وريدكون للاستثمار العقارى، ووايكون إنترجيتد للإنشاءات، والقاهرة الجديدة للمبانى الإدارية، والقطامية للمبانى الإدارية، والمبانى الخضراء للمبانى الإدارية، ونفذت «ريدكون» جامعة دراية، ومنتجع أربيلا، ومصنع باك لاين للكارتون.