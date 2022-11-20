«ريدكون» تقترض 600 مليون جنيه لتمويل مشروعات ضمن «حياة كريمة»

حصلت شركة ريدكون للتعمير على تسهيلات ائتمانية بقيمة 600 مليون جنيه لتنفيذ العمليات والمشروعات المسندة إليها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقالت مصادر مطلعة – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن بنك قناة السويس وفر التمويل الذى حصلت عليه «ريدكون» فى صورة قرض قصير الأجل.

كان المهندس طارق الجمال رئيس مجلس «ريدكون للتعمير» قال – فى تصريحات صحفية سابقة – إنها تمتلك فرع مقاولات قويا فى الصعيد، وعليه ستشارك فى مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وستنفذ وحدات صحية فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضافت المصادرأن توقيع عقود التمويل تم خلال الأسبوع قبل الماضى، كما صرفت «ريدكون» فعليا القرض واستخدمت جزءا من هذه التسهيلات.

وأشارت إلى أن هذا التمويل يأتى فى إطار استمرار الدعم الذى يقدمه بنك قناة السويس لصالح المشروعات المنفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وتعتبر «ريدكون» للتعمير من أبرز شركات المقاولات فى السوق المحلية، وتأسست فى منتصف تسعينيات القرن الماضى ، وخلال تلك الفترة حصلت على عدة عقود لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة وبنية تحتية سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص.

وأنشئت مؤخرًا شركة «ريدكون» للمراكز الإدارية والتجارية «رووك» بهدف تطوير مشروع «جولدن جيت» متنوع الاستخدامات، باستثمارات إجمالية تقارب 20 مليار جنيه، على مساحة 160 ألف متر بالقاهرة الجديدة ويضم وحدات تجارية وإدارية وترفيهية

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة «حياة كريمة» عام 2019 وتمت دعوة كل المؤسسات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى والشباب المصرى للمشاركة فيها.