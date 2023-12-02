ريدكون بروبرتيز : مبيعات مشروع جولدن جيت بلغت 8.5 مليار جنيه حتى أكتوبر

قال أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز أن حجم مبيعات مشروع الشركة العقاري جولدن جيت بالقاهرة الجديدة وصلت لحوالي 8.5 مليار جنيه حتى أكتوبر 2023، وذلك من إجمالي مبيعات مستهدفة تصل إلى 11 مليار جنيه على مدار 2023.

أوضح لـ المال أنه في الوقت نفسه، يستحوذ الأجانب والمصريين بالخارج على 31% من مبيعات مشروع جولدن جيت حتى الآن، ما يعني أن ريدكون بروبرتيز تساهم أيضاً في تنشيط ملف التصدير العقاري.

20 مليار جنيه استثمارات

وذكر أن استثمارات ريدكون بروبرتيز حالياً في السوق العقاري تبلغ نحو 20 مليار جنيه، وهي موجهة بشكل رئيسي لتطوير مشروع جولدن جيت بالقاهرة الجديدة.

وتابع : أنفقت الشركة أكثر من مليار جنيه في العمليات الإنشائية لمشروع جولدن جيت خلال أول 8 شهور من العام الجاري، حتى يتم بدء تسليم الوحدات الإدارية والتجارية في المرحلة الأولى من المشروع في النصف الثاني من 2024.

مزايا تنافسية

وقال عبدالله إن مشروع جولدن جيت ينفرد بالعديد من المزايا التنافسية، بدايةً من موقعه المميز بقلب القاهرة الجديدة مع أكبر واجهة لمشروع تطل على شارع التسعين الجنوبي بطول 1.25 كيلو متر أمام الجامعة الأمريكية، بالإضافة لتصميمه المميز حيث تحالفت ريدكون بروبرتيز مع عدة شركات محلية وعالمية مثل SWA وWATG وغيرها لوضع تصميم فريد للمشروع يجعله الأفضل في السوق العقاري.

أضاف عبد الله: يقدم جولدن جيت تجربة تسوق وترفيه فريدة للعملاء، من خلال الاعتماد على مفهوم التسوق المفتوح Street Retail، عبر جذب علامات تجارية متميزة ومتنوعة تناسب جميع الفئات العمرية.

تعاقدات هامة

وتابع: لتحقيق ذلك، تعاقدنا حتى الآن مع 23 علامة تجارية عالمية، ويضم المشروع أيضًا أكبر ساحة انتظار داخلية للسيارات في مصر بسعة 8000 مركبة مما يقلل نسبة الانبعاثات الكربونية والازدحام المروري خارج المشروع.

أكد نائب رئيس مجلس إدارة ريدكون بروبرتيز أن الشركة تحرص أيضًا على أن يكون جولدن جيت مشروعًا مستدامًا طبقًا لمعايير الاقتصاد الأخضر والبناء المستدام بدايةً من تصميم المباني الذي يتوافق مع معايير شهادة التميز في التصميم لتعزيز الكفاءات (EDGE)، وهي شهادة مؤسسة التمويل الدولي المعيارية للمباني الصديقة للبيئة مُعترف بها في أكثر من 130 دولة، بالإضافة لتركيب ألواح شمسية بأسطح المباني لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة ذات البصمة الكربونية العالية.

وتابع :نعمل في ريدكون بروبرتيز على تطوير المشروع بصفته متعدد الاستخدامات بأفضل جودة وأحدث تكنولوجيا، حيث من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع جولدن جيت في فترة قياسية وبدء تسليم الوحدات في النصف الثاني من 2024.