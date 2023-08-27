«ريدكون بروبرتيز» تعلن ترقية محمد عبد المجيد لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة

أعلنت شركة ريدكون بروبرتيز عن ترقية المهندس محمد عبد المجيد لمنصب الرئيس التنفيذي، ويأتي هذا التغيير القيادي في وقت تواصل الشركة فيه تعزيز مكانتها الاستراتيجية كشركة رائدة في مجال التنمية المستدامة في قطاع التطوير العقاري.

يعد المهندس محمد عبد المجيد من الكفاءات الهندسية المتميزة التي تمتلك خبرة واسعة في مجالات هندسية وإدارية متنوعة، حيث عمل في تطوير وتنفيذ مشروعات كبرى وهامة خلال مسيرته المهنية التي تزيد عن 36 عامًا، وأظهر قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات والتغلب على التحديات بحكمة ومهارة، كما أنه يتمتع برؤية استراتيجية وقيادية تمكنه من إدارة المشاريع بفعالية وجودة عالية في جميع مراحلها.

السيرة المهنية

بدأ المهندس عبد المجيد مسيرته المهنية عام 1986 كمهندس معماري، مما مكنه من اكتساب خبرة واسعة في مجال التصميم والتطوير العقاري وإدارة المشروعات والمرافق في مشروعات ضخمة وعملاقة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بالإضافة إلى سجله الحافل في المناصب الإدارية في شركات مصرية متميزة في مجال البناء والاستشارات وتطوير العقارات. وفي عام 2022، انضم المهندس محمد عبد المجيد إلى شركة ريدكون بروبرتيز كنائب للرئيس التنفيذي، حتى تمت ترقيته إلى منصبه الجديد كرئيس تنفيذي.

وقال أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز: « سعداء باستقبال المهندس محمد عبد المجيد الرئيس التنفيذي الجديد ، فخبرته وإنجازاته المتعددة في قطاع التطوير العقاري والإنشاءات تؤهله لقيادة شركتنا في المرحلة المقبلة من التطور والنمو».

إن توليه منصب الرئيس التنفيذي يأتي اعترافاً بمساهمته الكبيرة كنائب للرئيس التنفيذي في الفترة الماضية، ونحن واثقون أن شركة ريدكون بروبرتيز ستستمر في الازدهار تحت قيادته، وهو ما يعزز التزامنا بتقديم التميز في كل مشروع.

خبرات تعليمية

حصل المهندس محمد عبد المجيد على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة القاهرة عام 1986، كما حصل على دبلومة في إدارة المشروعات من الجامعة الأمريكية في القاهرة، ودبلومة في مهارات الإدارة المتوسطة من برنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير القطاع الخاص، وفي عام 2014 حصل على دبلومة في التحكيم في النزاعات الهندسية وقد شارك في العديد من المؤتمرات والورش العلمية المتخصصة.

ريدكون فى سطور

تأسست شركة ريدكون بروبرتيز في 2020 كذراع التطوير العقاري لشركة ريدكون للتعمير، وتخصصت في تطوير المشروعات العقارية ذات الاستخدامات المتعددة.

وتعمل الشركة وفقاً لمبادئ الاستدامة كأحد المحاور الرئيسية لأعمالها، بتطبيق أسس البناء المستدام والعمارة الخضراء، والتي تم تطبيقها في مشروعها الأول «جولدن جيت»، وتعتمد شركة ريدكون بروبرتيز في أعمالها على خبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال الإنشاءات لشركة ريدكون للتعمير، والتي سلمت خلالها أكثر من 200 مشروع، من ضمنها أبراج العلمين، وأبراج ماسبيرو، وجامعة المنصورة، والمقر الجديد لشركة PWC، وشركة فاركو، واليكترولكس، وبنك عودة، وغيرها الكثير.