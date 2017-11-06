ريدكون باركس: نرحب بالاستثمارات الخارجية فى مشروعنا الطبى

أسماء السيد قال حازم عشري المؤسس والمشارك، ورئيس مجلس ادارة شركة "ريدكون مديكال باركس" إن شركته ترحب بالاستثمارات الخارجية خاصة العرب، حال رغبة الغير للاستثمار بمشروعها الطبي الاول " البروج ميديكال ديستركت". ولفت خلال كلمته بمؤتمر الذي نظمته الشركة…

أسماء السيد

قال حازم عشري المؤسس والمشارك، ورئيس مجلس ادارة شركة “ريدكون مديكال باركس” إن شركته ترحب بالاستثمارات الخارجية خاصة العرب، حال رغبة الغير للاستثمار بمشروعها الطبي الاول ” البروج ميديكال ديستركت”.



ولفت خلال كلمته بمؤتمر الذي نظمته الشركة اليوم، إن الشركة ترحب بالخبرات الخارجية للرقى بالمشروع سريعاً.

وتعتزم ” ريدكون ميديكال باركس” إطلاق الجزء الاول من المرحلة الاولي بمشروعها الطبي المقام على مرحلتين بعدد ٤ مبان رسميًا فى ١٧ نوفمبر.

وتأسست ريدكون ميديكال باركس” خلال هذا العام، وتعد احدى شركات مجموعة “ريدكون العقارية.