ريدكون باركس تستهدف اختراق السياحة العلاجية

أسماء السيدقال حازم العشري المؤسس والمشارك ورئيس مجلس ادارة شركة "ريدكون ميديكال باركس" احد شركات مجموعة "ريدكون العقارية"، إن شركته تستهدف من خلال اطلاق مشروعها الطبي الاول، اختراق مجال السياحة العلاجية لتوفير عملة صعبة.واشار خلال كلمته التى نظمته الشركة اليوم، لاطلاق مشروعها الطبي الاول "البر

أسماء السيد

قال حازم العشري المؤسس والمشارك ورئيس مجلس ادارة شركة “ريدكون ميديكال باركس” احد شركات مجموعة “ريدكون العقارية”، إن شركته تستهدف من خلال اطلاق مشروعها الطبي الاول، اختراق مجال السياحة العلاجية لتوفير عملة صعبة.

واشار خلال كلمته التى نظمته الشركة اليوم، لاطلاق مشروعها الطبي الاول “البروج ميديكال ديستركت”، إلى أنه يقع بمشروع البروج التابع لشركة “كابيتال جروب” على طريق الاسماعيلية.

وقال إن الشركة تستهدف اجتذاب مرضى خارجيين سواء أجانب أو عربا وأفارقة.

واضاف انه تم اختيار منقطة البروج لتكدث السكان هناك، بمختلف الفئات، اضافه الي كون المشروع جزءا من مشروع القرية التابع لشركة كابيتال جروب.

وقال عشري إن الاطلاق الرسمي لمشروع شركته الطبي بالبروج ١٧ الشهر الحالى.

وأضاف أن المشروع عبارة عن مبنى مقام على مساحة ١١٠٠٠ متر، يحوي مجمع عيادات صغيرة ومتوسطة ومجموعة عيادات مستقلة، إضافه الي صيدلية ومركز للاستشفاء، الي جانب مركز للياقه البدنيه وآخر للتشخيص، ومعملا للتحاليل ومجموعة من الكافيهات والمطاعم.

وأوضح أن ذلك المشروع يعد جزءا من المرحلة الاولي للمشروع، ويتكون من مرحلتين بعدد ٤ مبان.