بورصة وشركات

ريدكون العقارية: مليارا جنيه تكلفة مشروع البروج ميديكال

أسماء السيدقال طارق الجمال رئيس مجلس ادارة مجموعة ريدكون العقارية، ان تكلفه انشاء مشروع "البروج ميديكال ديستركت" التابع لشركة "ريدكون ميديكال باركس"  بلغت إجمالاً نحو ٢ مليار جنيه.واضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، ان السبب وراء تأسيس "ريدكون ميديكال باركس" المطلقة للمش
6 نوفمبر، 2017 6 نوفمبر، 2017

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أسماء السيد

قال طارق الجمال رئيس مجلس ادارة مجموعة ريدكون العقارية، ان تكلفه انشاء مشروع “البروج ميديكال ديستركت” التابع لشركة “ريدكون ميديكال باركس”  بلغت إجمالاً نحو ٢ مليار جنيه.

واضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، ان السبب وراء تأسيس “ريدكون ميديكال باركس” المطلقة للمشروع هو توافر الخبرات المتخصصه في مجال إقامة المشروعات العقارية لقطاع الرعاية الصحية، اضافة الي نقص الخدمات الطبية في السوق المحلية.

ولفت الى أن المشروع يقام على عدة مراحل ويتم حاليًا اطلاق الجزء الاول من المرحلة الاولى له.

تأسست شركة “ريدكون ميديكال باركس” هذا العام، وتعد احد الشركات التابعه لشركة ريدكون للتطوير العقاري.

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