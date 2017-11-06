ريدكون العقارية تتعاقد لتطوير مبنى بتكلفة 350 مليونا

أسماء السيد

تعاقدت شركة “ريدكون العقارية” على تطوير مبنى إداري لصالح شركة محلية بتكلفة استثمارية قُدرت بنحو 350 مليون جنيه.



وقال حازم عشري، الشريك المؤسس، ورئيس مجلس اﻹدارة بشركة “ريدكون ميديكال باركس” أحد شركات مجموعة “ريدكون العقارية”، أن شركته تعاقدت مؤخرًا على تطوير وتسويق مبني إدارى لصالح شركه محلية، بتكلفة 350 مليون جنيه و عائد استثماري مستهدف تُقدر بنحو 500 مليون جنيه.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن المبني قائم بالفعل، وتستهدف “ريدكون” تطويره بشكل حديث، بهدف تأجيرة وبيعه لصالح مستثمرين أجانب.



وأشار إن المبنى اﻹداري يتم بنظام المشاركة بحيث يتوزع ما بين 50% من اﻹيراد النهائي لكلا الطرفين، موضحًا أن المبني مقام على مساحة 12 ألف متر مربع.



وعلى صعيد خطة الشركة الاستثمارية على المدى الطويل، لفت إلي أن الشركة تستهدف اتمام أعمال بقيمة تتخطى المليار جنيه سنويا.



وتأسست “ريدكون للتطوير العقاري” عام 2008، وقامت الشركة منذ تأسيسها بتطوير محفظة اراضي تتألف من 115000 متر مربع من المباني اﻹدارية.