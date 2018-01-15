ريتز كارلتون الرياض يفتح أبوابه بعد استخدامه كسجن الأمراء

رويترز:قال موظف بالشركة التي تدير فندق ريتز كارلتون الرياض وموقعها الإلكتروني إن الفندق الذي تحول إلى مقر لاحتجاز موقوفين في إطار حملة سعودية على الفساد سيفتح أبوابه أمام النزلاء مجددا الشهر المقبل، مما يشير إلى أن السلطات أوشكت على تسوية قضايا العديد من المشتبه فيهم.وشملت عمليات التوقيف عشرات ا

رويترز:

قال موظف بالشركة التي تدير فندق ريتز كارلتون الرياض وموقعها الإلكتروني إن الفندق الذي تحول إلى مقر لاحتجاز موقوفين في إطار حملة سعودية على الفساد سيفتح أبوابه أمام النزلاء مجددا الشهر المقبل، مما يشير إلى أن السلطات أوشكت على تسوية قضايا العديد من المشتبه فيهم.

وشملت عمليات التوقيف عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في الفندق الفخم في إطار حملة تطهير شنتها الحكومة في أوائل نوفمبر، وأغلق الفندق منذ ذلك الحين أمام النزلاء العاديين.

وقال موظف بمكتب الحجز بالفندق طلب عدم نشر اسمه لرويترز في اتصال هاتفي يوم الإثنين إن الحجوزات العادية ستبدأ اعتبارا من 14 فبراير وستكون كافة أنواع الغرف متاحة للحجز. ‭‭ ‬‬

ويقبل موقع الفندق على الإنترنت الآن الحجوزات بدءا من 14 فبراير، ويبلغ سعر أرخص غرفة فيه 2439 ريالا (650 دولارا) لليلة الواحدة.

وقالت مصادر رسمية لرويترز في وقت سابق، إن السلطات السعودية على وشك إنهاء الجزء الأكبر من حملتها مما سيسمح بإعادة الفندق للعمل بشكل طبيعي.