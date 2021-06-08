«ريبورتاج الإماراتية» تقتحم السوق المصرية بمشروع «مونتى نابوليوني» شرق القاهرة

تستعد «ريبورتاج» العقارية، التابعة لمجموعة «سما» القابضة الإماراتية للتطوير العقاري، لتنفيذ أول مشاريعها داخل مصر، بإطلاق مشروع «مونتى نابوليوني» فى «مستقبل سيتي» بالقاهرة الجديدة، بحجم استثمارات يقدر بنحو 3 مليارات درهم إماراتي.

وعلمت «المال» من مصدر مطلع أن «ريبورتاج» العقارية، والتى اتخذت من منطقة «الواتر واي» بالتجمع الخامس مقرا لها منذ منتصف مايو الماضي، تمكنت من شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 465 ألف متر من شركة الأهلى صبور بما يقرب من 3 مليارات جنيه.

كرم: نستهدف مبيعات بنحو 560 مليون جنيه فى 2021

وقال حنا كرم، المدير الإقليمى لـ«ريبورتاج العقارية»، إن المشروع الجديد الذى أعلنت عنه سيتم تطويره بالتعاون مع شركة «الأهلى صبور»، كما أنها اشترت الأرض من الأخيرة قبل أن تحرر عقود شراكة معها.

وأضاف كرم فى تصريحات لـ«المال» أن حجم الاستثمار المبدئى لمشروع مستقبل سيتى يقدر بنحو 3 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل 12 مليارا و850 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم تسليمه بنهاية عام 2025.

وأوضح أن الشركة تستهدف مبيعات خلال العام الحالى تقدر بنحو 560 مليون جنيه، مؤكدا أنها متفائلة بالعمل داخل السوق المصرية، بعد العديد من الدراسات التى عززت فرص الاستثمار، خاصة فى منطقة شرق القاهرة.

وحول الشركات المنفذة للمشروع، قال كرم إن التصميمات والرسومات الهندسية تعمل عليها شركة ريبورتاج فى الوقت الحالى من خلال مكتبها المعنى بدراسات المشروعات والتصميمات العالمية.

وأضاف: فيما يتعلق بالشركات المنفذة، هناك شركتان إماراتيتان وقع عليهما الاختيار، هما «الإيطالية العامة للمقاولات – تى آى جي»، و«إيه آند إم لإدارة العقارات»، موضحا أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى الاستعانة ببعض الشركات المصرية من عدمه.

يقام مشروع «ربورتاج العقارية» على مساحة 465 ألف متر مربع، ويشمل 5500 وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من غرفة واحدة إلى 4 غرف، وتبلغ المبيعات المتوقعة 12 مليار جنيه (2.83 مليار درهم)، ويتوقع تسليم المشروع بحلول الربع الأخير من عام 2025.

وكشفت «ريبورتاج» فى بيان لها، مساء الأحد، عن مباشرتها تطوير 11 مشروعا قيد الإنشاء، توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبى ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة «مصدر» فى أبوظبي.