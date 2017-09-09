ريال مدريد يواصل إهدار النقاط بتعادله مع ليفانتي

على المصرى: واصل ريال مدريد حامل لقب الدورى الإسبانى، مسلسل إهدار النقاط، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، أمام ضيفه ليفانتى، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى الجولة الثالثة من الدورى الإسبانى لكرة القدم. تقدم الضيوف مبكرا، بهدف عن طريق إيفان لوبيز

على المصرى:

واصل ريال مدريد حامل لقب الدورى الإسبانى، مسلسل إهدار النقاط، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، أمام ضيفه ليفانتى، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “سانتياجو برنابيو”، فى الجولة الثالثة من الدورى الإسبانى لكرة القدم.

تقدم الضيوف مبكرا، بهدف عن طريق إيفان لوبيز ألفاريز، فى الدقيقة 12 من انطلاقة المباراة، قبل أن يعدل لوكاس فاسكيز، النتيجة لأصحاب الأرض والجمهور بهدف التعادل فى الدقيقة 36 من الشوط ذاته.

وشهدت المباراة إصابة قوية للفرنسى كريم بنزيما، مهاجم الفريق الملكى، واضطر مواطنه زين الدين زيدان المدير الفنى للميرنجى، لإخراجه فى الدقيقة 28 من الشوط الأول، وأشرك الويلزى جاريث بيل بديلا له.

وبتلك النتيجة، تتواصل معاناة ريال مدريد فى غياب نجمه البرتغالى كريستيانو رونالدو، الموقوف أربعة لقاءات فى الليجا، تنتهى بمواجهة ريال سوسييداد فى الجولة المقبلة يوم الأحد المقبل، ورفع الريال رصيده للنقطة الخامسة من ثلاثة لقاءات، محتلا المركز الرابع مؤقتا لحين نهاية لقاءات الجولة، ويأتى خلفه ليفانتى بالرصيد ذاته.