ريال مدريد يقهر يوفنتوس ويتوج بدوري الأبطال

علي المصري احتفظ ريال مدريد الأسباني بلقب دوري أبطال أوروبا، داخل دولاب بطولاته، للموسم الثاني على التوالي، والثانية عشرة في تاريخه، بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب "برينسيباليتي ستاديوم"، بمدينة "كارديف" الويلزية. تقدَّمَ

علي المصري





احتفظ ريال مدريد الأسباني بلقب دوري أبطال أوروبا، داخل دولاب بطولاته، للموسم الثاني على التوالي، والثانية عشرة في تاريخه، بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب “برينسيباليتي ستاديوم”، بمدينة “كارديف” الويلزية.

تقدَّمَ الفريق الملكي بهدف لنجمه، وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 20، وبعدها بسبع دقائق تعادلَ ماريو مانذوكيتش، للسيدة العجوز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وسيطر ريال مدريد على الشوط الثاني لعبًا ونتيجة، وسجل هدفين عن طريق كاسميرو في الدقيقة 61، وبعدها بثلاث دقائق أضاف رونالدو هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث، واختتم أسينسيو أهداف اللقاء في الدقيقة الأخيرة.

وتفوَّق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، على الإيطالي ماسيمو أليجري، نظيره في السيدة العجوز، ويحرز اللقب الثاني له هذا الموسم، بعد الفوز بالدوري الأسباني، منذ أيام قليلة.

وشهدت المباراة عددًا من الأرقام القياسية، حيث سجل ريال مدريد هدفه الـ500 في تاريخ المسابقة الأوروبية، ليصبح أول فريق يسجل هذا العدد في البطولة.

وأصبح جيانلويجي بوفون، حارس اليوفي، ثالث أكبر لاعب يشارك في نهائي دوري الأبطال بعد دينو زوف (41 عامًا، في 1983) وإدوين فان دير سار (40 عامًا، في 2011).

وحطّم رونالدو عددًا من الأرقام القياسية، بعدما أصبح أول لاعب يسجل في 3 نهائيات مختلفة بدوري الأبطال بمسمّاها الجديد، فقط دي ستيفانو أكثر منه بتسجيله في 5 نهائيات بالبطولة لكن في مسماها القديم، أصبح هداف هذه النسخة من البطولة بـ12 هدفًا، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، الذي يملك 11 هدفًا.

ووصل اللاعب البرتغالي إلى الهدف رقم 600 في مسيرته الاحترافية، بعد تسجيله هدفه الثاني، اليوم، في نهائي دوري أبطال أوروبا، وتوزعت أهداف كريستيانو رونالدو إلى 5 أهداف بقميص ناديه القديم سبورتنج لشبونة البرتغالي، ثم 118 هدفًا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و406 أهداف مع النادي الملكي، إضافة إلى 71 هدفًا بقميص منتخب البرتغال، كما أصبح كريستيانو أفضل هدّاف في نهائيات دوري أبطال أوروبا، في التاريخ الحديث للمسابقة، منذ موسم 1992-1993، حيث سجل 4 أهداف في 4 نهائيات للبطولة.