ريال مدريد يعاقب سان جيرمان على تقدمه بثلاثية مع الرأفة

- صلاح ينهي العقدة البرتغالية ويقود ليفربول لاكتساح بورتو بخماسيةعلي المصريقلب ريال مدريد اﻹسباني الطاولة علي ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأكتسح ليفربول اﻹنجيزي مضيفه بورتو البرتغالي بخماسية نظيفة، في نهاية لقاءات اﻷسبوع اﻷول، للقاءات ذهاب دور الستة عشر من دوري

– صلاح ينهي العقدة البرتغالية ويقود ليفربول لاكتساح بورتو بخماسية

علي المصري

قلب ريال مدريد اﻹسباني الطاولة علي ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأكتسح ليفربول اﻹنجيزي مضيفه بورتو البرتغالي بخماسية نظيفة، في نهاية لقاءات اﻷسبوع اﻷول، للقاءات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وفي العاصمة اﻹسبانية مدريد، وعلي ملعب سانتساجو برنابيو، سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين ليقلب تأخر ريال مدريد أمام ضيفه سان جيرمان، قبل أن يقتل مارسيلو المباراة بالهدف الثالث.

سجل أدريان رابيو الهدف اﻷول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 33، قبل أن يعادل كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة اﻷخيرة من عمر الشوط اﻷول، بركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، زاد ريال مدريد من غلته، بتسجيل رونالدو للهدف الثاني في الدقيقة 83، وبعدها بثلاث دقائق فقط، يضيف مارسيلو الهدف الثالث، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد علي ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

‏وبهدفيه في لقاء اليوم أصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف مع فريق واحد “ريال مدريد” في دوري أبطال أوروبا، وأصبح ريال مدريد، أكثر فريق يحتسب له ركلات جزاء في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بواقع 46 ضربة، متفوقا على برشلونة (44 ركلة).

وسجل رونالدو، ركلة الجزاء الـ 14 له، في دوري أبطال أوروبا، كأكثر لاعب في تاريخ المسابقة، متفوقا على ميسي، صاحب الـ 11 ركلة، ليتصدر رونالدو، قائمة هدافي دوري الأبطال في النسخة الحالية، برصيد 11 أهداف حتى الآن، بفارق 4 أهداف عن محمد صلاح، صاحب السبعة أهداف.

وعلي ملعب “الدراجاو”، أسقط ليفربول اﻹنجليزي، مضيفه بورتو البرتغالي، بالتغلب عليه بخماسية نظيفة، ليضع قدما في ربع نهائي التشامبيونزليج.

تقدم ساديو ماني للريدز في الدقيقة 25، وبعدها بأربع دقائق فقط، سجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول، قبل أن يضيف ماني الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 53، وسجل روبرت فيرمنيو الهدف الخامس في الدقيقة 69، وأختتم ماني أهداف اللقاء بتسجيبه للهدف الثالث له “هاتريك”، والخامس لفريقه في الدقيقة 85.

وأحرز صلاح، هدفه الـ 30 في الموسم الجاري في كافة البطولات، بواقع 22 هدفًا في الدوري الانجليزي، و7 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدف وحيد في كأس الاتحاد.

ويعتبر محمد صلاح، أول لاعب من ليفربول، يسجل 30 هدفا في كافة البطولات منذ النجم السابق للريدز، لويس سواريز “31 هدفا” في موسم 2013-2014.

وأصبح الدولي المصري ثاني أكثر لاعب عربي يسجل في دوري أبطال اوروبا برصيد 9 أهداف بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر “12 هدف”.