ريال مدريد يضع يده علي لقب الدوري الإسباني برباعية في سيلتا فيجو

علي المصري

وضع ريال مدريد يده علي لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه الكبير علي مضيفه سيلتا فيجو، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي والعشرين لليجا، والتي أقيمت علي ملعب “بالاديوس”.

ورفع الفريق الملكي رصيده إلي 90 نقطة، ليستعيد صدارة المسابقة من برشلونة حامل اللقب 87 نقطة، وسيخرج الريال يوم الأحد المقبل لملاقاة مالاجا، فيما يستضيف الفريق الكتالوني نظيره إيبار في اليوم ذاته.

وسجل كريستيانو رونالدو الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 10 و48، جيديتي النتيجة بهدف في الدقيقة 69، وأضاف كريم بنزيمة وتوني كروس هدفين للملكي في الدقيقتين 70 و88، علماً بأن سيلتا لعب بعشرة لاعبين لأكثر من 28 دقيقة بعد طرد آسباس في الدقيقة 62.

وبات ونالدو الهداف التاريخي للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعدما رفع رصيده بهدفيه في لقاء اليوم إلى 368 هدفًا، ليكسر الرقم المسجل باسم جيمي جريفز نجم الكرة الإنجليزية في الستينيات من القرن الماضي.