ريال مدريد يسعى لاقتناص الفرعون المصري

على المصرى: ذكرت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، بدأ التحرك لضم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث التقى رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بوكيل أعمال اللاعب الدولى المصرى، من أجل بحث إمكانية ضم نجم الريدز، إلى البرنابيو، في الصيف الق

على المصرى:

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، بدأ التحرك لضم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث التقى رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بوكيل أعمال اللاعب الدولى المصرى، من أجل بحث إمكانية ضم نجم الريدز، إلى البرنابيو، في الصيف القادم.

وأوضحت صحيفة “ذا صن”، أن بيريز على استعداد لفتح خزائن الفريق الملكي، لضم النجم المصري صلاح، وزعمت الصحيفة أن رئيس النادي الملكي التقى وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس عيسى، حيث يأمل ريال مدريد بتعزيز صفوفه بمحمد صلاح، وذلك بعد الأداء المخيب الذي يقدمه الفريق حاليا في الدوري الإسباني.

وبحسب الجريدة البريطانية، ، سيعرض النادي الملكي 62 مليون جنيه إسترليني، لضم النجم المصري، علما بأن محمد صلاح، يحتل المرتبة الثانية في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 هدفا.