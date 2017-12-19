ريال مدريد يستعد لضم محمد صلاح بصفقة تبادلية

علي المصري:يستعد نادي ريال مدريد اﻹسباني، لعقد صفقة تبادلية في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، مع نادي ليفربول اﻹنجليزي، تقضي بضم الدولي المصري محمد صلاح للنادي الملكي، مقابل الويلزي جاريث بيل للريدز، ودفع 100 مليون يورو.وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال م

علي المصري:

يستعد نادي ريال مدريد اﻹسباني، لعقد صفقة تبادلية في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، مع نادي ليفربول اﻹنجليزي، تقضي بضم الدولي المصري محمد صلاح للنادي الملكي، مقابل الويلزي جاريث بيل للريدز، ودفع 100 مليون يورو.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يستعد لتقديم العرض وعقد الصفقة التبادلية مع ليفربول بنهاية هذا الموسم.

فيما أكدت صحيفة “كالشيو ميركاتو”، أن ريال مدريد سيعرض 100 مليون يورو على ليفربول لضم محمد صلاح.

وأشاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بقدرات محمد صلاح، وأكد متابعته له في تصريحات أطلقها على هامش مشاركة النادي الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية بأبو ظبي.

‏وأصبح محمد صلاح أول لاعب في فريق ليفربول يسجل 20 هدف ضمن موسم واحد في جميع المنافسات مع الريدز، منذ لويس سواريز ودانيال ستوريدج في موسم 2013_ 2014.

ويتنافس الدولي المصري، الذي قاد الفراعنة للتأهل لكأس العالم “روسيا 2018″، مع زميله السنغالي في ليفربول ساديو ماني، والجابوني بيير أوباميانج لاعب بوروسسا دورتموند اﻷلماني، علي جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017؛ بعدما أعلن الكاف، أمس الاثنين، القائمة النهائية.

وسيعلن عن الفائز بالجائزة في الحفل السنوي الذي يقيمة الاتحاد اﻷفريقي، يوم 4 يناير المقبل، في مدينة أكرا الغانية، بعدما فاز صلاح بجائزة هيئة اﻹذاعة البريطانية “BBC”، ﻷفضل لاعب أفريقي في استفتاء الجماهير.