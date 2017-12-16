ريال مدريد يحافظ على لقب مونديال اﻷندية.. ورونالدو يواصل كتابة التاريخ

علي المصري حافظ ريال مدريد اﻹسباني علي لقب كأس العالم للأندية، التي اختتمت، اليوم السبت، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بتغلبه على جريميو البرازيلي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة زايد الرياضية. ‏ وبحصده مونديال اﻷندية للمرة الثالثه في تاريخه، يكون ريال مدريد قد حقق

علي المصري





حافظ ريال مدريد اﻹسباني علي لقب كأس العالم للأندية، التي اختتمت، اليوم السبت، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بتغلبه على جريميو البرازيلي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة زايد الرياضية.

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وبحصده مونديال اﻷندية للمرة الثالثه في تاريخه، يكون ريال مدريد قد حقق اللقب الخامس له في عام 2017 بعد الفوز بالدوري اﻹسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني، فيما حقق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، لقبه الثامن خلال قيادته للفريق.

وسجل هدف اللقاء الوحيد البرتغالي كريستيانو رونالدو، من ضربة حرة مباشرة، في الدقيقة 53، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في نهائيين مختلفين من كأس العالم للأندية.

وبهدفه في لقاء اليوم يكون رونالدو قد سجل في ثالث نهائي عام 2017، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني، ونهائي كأس العالم للأندية.

وعادل رونالدو رقم بيليه، لاعب سانتوس البرازيلي الأسطوري، ووصل إلى الهدف السابع في كأس العالم للأندية (كأس إنتركونتيننتال بالمسمّى القديم).

وسجل اللاعب البرازيلي بيليه سبعة أهداف مع سانتوس البرازيلي في بطولة كأس إنتركونتيننتال التي بدأت عام 1960 وانتهت عام 2004.

وأوضح الحساب نفسه أن كريستيانو انضم لقائمة اللاعبين الذين يسجلون في نهائيين متتاليين ببطولة العالم للأندية، بعدما أحرز هاتريك أمام كاشيما أنتلرز الياباني في نهائي النسخة الماضية.

كما أصبح اللاعب البرتغالي أول لاعب يسجل هدفًا من ضربة حرة ثابتة في نهائي البطولة منذ عام 1992 في النهائي الذي جمع بين ساوباولو وبرشلونة، حيث سجل راي هدفًا لساو باولو في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البرازيلي بهدفين مقابل هدف.

فيما أصبح ريال مدريد أكثر ناد تسجيلًا للأهداف (24 هدفًا) في تاريخ كأس العالم للأندية متجاوزًا رقم برشلونة (23 هدفًا).