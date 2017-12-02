ريال مدريد يتعادل مع أتليتك بلباو بدون أهداف في الدوري الإسباني

وكالات:فرط ريال مدريد، في فرصة الاقتراب من صدارة الليجا بعدما اكتفى بالعودة بتعادل سلبي من ملعب أتلتيك بلباو «سان ماميس» خلال مباراة الفريقين مساء السبت، ضمن الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.ورفض الفريق الملكي هدية سيلتا فيجو، الذي فرض التعادل الإيجابي بهدفين

وكالات:

فرط ريال مدريد، في فرصة الاقتراب من صدارة الليجا بعدما اكتفى بالعودة بتعادل سلبي من ملعب أتلتيك بلباو «سان ماميس» خلال مباراة الفريقين مساء السبت، ضمن الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.





ورفض الفريق الملكي هدية سيلتا فيجو، الذي فرض التعادل الإيجابي بهدفين على برشلونة أمام جماهيره على ملعب «الكامب نو»، واكتفى بنقطة جعلت رصيده 28 في المركز الرابع ويبتعد بفارق 8 نقاط عن الصدارة.

في المقابل، فشل «أسود الباسك» في تذوق طعم أي انتصار في الليجا للمباراة السادسة على التوالي، حقق التعادل الثالث على التوالي، وحصد نقطة جعلت رصيدهم 14 نقطة في المركز الـ15 مؤقتا.

وتعرض راموس قائد الريال للطرد في الدقيقة 86 بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجهه بعد استخدام المرفق في التحامه الهوائي مع أدوريز.