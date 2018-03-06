ريال مدريد وليفربول أول المتأهلين لربع نهائي التشامبيونزليج

علي المصريتأهل ريال مدريد اﻹسباني وليفربول اﻹنجليزي، لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، عقب إقصائهما لباريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي علي التوالي، في انطلاقة إياب دور الستة عشر من التشامبيونزليج.وبعد فوز ريال مدريد ذهابا علي باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ملعب سانتياجو بر

علي المصري



تأهل ريال مدريد اﻹسباني وليفربول اﻹنجليزي، لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، عقب إقصائهما لباريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي علي التوالي، في انطلاقة إياب دور الستة عشر من التشامبيونزليج.



وبعد فوز ريال مدريد ذهابا علي باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ملعب سانتياجو برنابيو، عاد ليكرر فوزا إيابا علي ملعب حديقة اﻷمراء بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الفريق الملكي “حامل اللقب”، بمجموع اللقاءين بنتيجة 5_2.



سجل البرتغالي كريستيانو رونالد لاعب ريال مدريد، هدف اللقاء الأول، في الدقيقة 52، بضربة رأسية رائعة، ليصبح صاروخ ماديرا ثاني لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدف، بعد الهولندي رود فان نيستلروي موسم 2002 _2003، عندما سجل 12 هدفا.



وبهدفه في لقاء اليوم، الذي أصبح رقم 20 الذي يسجله برأسه، يسجل رونالدو في كل مباريات فريقه بالتشامبيونزليج هذا الموسم، بعدما أحرز 12 هدفا خلال 8 مباريات، ليعزز صدارته للهداف التاريخي للبطولة، برصيد 117 هدفا.



وعادل اﻷوروجوياني أديسون كافاني النتيجة في الدقيقة 71، بعد دربكة في منطقة جزاء ريال مدريد، لتصطدم الكرة بقدم كافاني، وتتهادي داخل شباك الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس الفريق الملكي.



ورد ريال مدريد بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 80، عن طريق البرازيلي كاسيميرو، بعدما اصطدمت تسديدته في قدم مواطنه تياجو سيلفا، لتغير اتجاهها وتسكن شباك الفرنسي الفونسي أريولا حارس باريس سان جيرمان.



وشهدت المباراة إشهار الحكم اﻷلماني فيليكس بريتش، للبطاقة الحمراء، في وجه اﻹيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان، في الدقيقة 66، عقب حصوله علي البطاقة الصفراء اﻷولي، في الدقيقة 22 من الشوط اﻷول.

وعلي ملعب اﻷنفيلد، اكتفي ليفربول اﻹنجليزي بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه بورتو البرتغالي، ليتأهل لربع النهائي للمرة اﻷولي منذ 11 عاما، مستفيدا من فوزه ذهابا بخمسة أهداف نظيفة، علي ملعب الدراجاو.

وفضل اﻷلماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، أراحة الدولي المصري محمد صلاح، حتى لم يبدأ المباراة أساسيا، ولكنه دخل بديلا للسنغالي ساديو ماني، في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.



