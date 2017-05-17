ريال مدريد فى مهمة الانقضاض على صدارة الليجا

إعداد - الماليدخل لاعبو ريال مدريد مواجهة سيلتا فيجو، التى ستقام اليوم الأربعاء، على ملعب "بالايدوس"، والمؤجلة من الأسبوع الحاد والعشرون من الدورى الإسبانى لكرة القدم، وهم يسعون لإدراك هدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز الثامن والعشرين لهم في الليجا هذا الموسم، والذي سيجعلهم بعيدون بفارق نقطة وحيدة عن

إعداد – المال يدخل لاعبو ريال مدريد مواجهة سيلتا فيجو، التى ستقام اليوم الأربعاء، على ملعب “بالايدوس”، والمؤجلة من الأسبوع الحاد والعشرون من الدورى الإسبانى لكرة القدم، وهم يسعون لإدراك هدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز الثامن والعشرين لهم في الليجا هذا الموسم، والذي سيجعلهم بعيدون بفارق نقطة وحيدة عن حصد اللقب. ويسعى الفريق الملكى للاستفادة على أكمل وجه من المباراة، ليصبح على بعد نقطة واحدة من الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2012، وستكون المباراة بمثابة النهائي، بالنسبة لرجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لأن الفوز بها سيجعلهم بحاجة إلى التعادل فقط في لقاء المرحلة الختامية الأحد في الأندلس أمام مضيفه مالاجا. ويحتل النادي الملكي، المركز الثاني بفارق المواجهتين المباشرتين عن غريمه برشلونة “حامل اللقب”، الذي يختتم موسمه يوم الأحد المقبل على أرضه ضد أيبار، وبالتالي يدرك أن الخسارة في المباراة التي تأجلت من المرحلة الحادية والعشرين بسبب العوامل المناخية، ستجعله مهدداً بخسارة السباق على التتويج الذي ينتظره منذ 2012. واعترف زيدان الطامح لأن يكون أول مدرب في حقبة دوري أبطال أوروبا يحرز اللقب موسمين على التوالي، عندما يواجه فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي في الثالث من يونيو: “أننا ندرك بأن الفوز بلقب الدوري الإسباني ليس بالشيء السهل. تبقى هناك مباراتان وسنحاول مواصلة سيرنا على هذا الطريق نحو اللقب الـ33 للريال”. ولا يبدو سيلتا فيجو قادراً على الوقوف بوجه الماكينة الهجومية لريال مدريد، الذي حقق الأحد الماضى، فوزا كبيرا على إشبيليه “4-1″، ليضرب رقماً قياسياً في البطولات الأوروبية الكبرى، بوصوله إلى الشباك للمباراة الـ62 على التوالي، لاسيما أن صاحب الأرض الذي وصل إلى نصف نهائي مسابقة “يوروبا ليج”، قبل أن يخرج بصعوبة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، تلقى يوم الأحد الماضى الهزيمة الخامسة على التوالى على يد ديبورتيفو ألافيس. لكن على النادي الملكي ورغم الفوارق الفنية الهائلة، الحذر من سيلتا فيجو، الذي أقصى رجال زيدان هذا الموسم من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس بالفوز عليه ذهاباً في مدريد 2-1، قبل إجباره على الاكتفاء بالتعادل معه إيابا في “بالايدوس” 2-2، في مباراة كان فريق العاصمة في طريقه لخسارتها أيضاً، لولا لوكاس فاسكيز الذي أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع. ورأى زيدان، الطامح هذا الموسم إلى منح ريال ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا، أن إنهاء مهمة الفوز في الفترة الحاسمة من الموسم، هو الأمر الأصعب على الإطلاق، وبالتالي يجب أن نحافظ على تركيزنا ضد فريق أسقط برشلونة 4-3 في الدوري وأحرج مانشستر يونايتد في يوروبا ليج، حيث تعادل معه إيابا في مانشستر 1-1 بعد خسارته ذهاباً صفر-1، إلى جانب إخراج الريال من مسابقة الكأس. وسيلعب سيلتا فيجو الذي خسر مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري أمام ريال مدريد، وإحداها بنتيجة كاسحة 1-7 في مارس 2016، بتحرر كونه لا ينافس على المقاعد الأوروبية، وضمن استمراره في دوري الأضواء، إذ يحتل المركز الثالث عشر، وهو يعول على إياجو أسباس، الذي أصبح يوم الأحد الماضى، أول لاعب من فريقه يسجل 18 هدفاً على الأقل في موسم واحد من الدوري، منذ ماورو رودريجيز “23” عام 1956.