ريال سوسيداد يسحق ديبورتيفو لاكورونيا بخماسية في الدوري الأسباني

وكالات:سحق نادى ريال سوسيداد فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخماسية نظيفة في افتتاح مباريات الاسبوع الثانى والعشرين من الدورى الاسباني.وسيطر أصحاب الارض على مجريات المباراة من البداية للنهاية لكنهم اكتفوا بهدف واحد في الشوط الأول حمل توقيع ويليان خوسي دي سيلفا.وفي الشوط الثاني نجح سوسيداد في تحوي

وكالات:

سحق نادى ريال سوسيداد فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخماسية نظيفة في افتتاح مباريات الاسبوع الثانى والعشرين من الدورى الاسباني.

وسيطر أصحاب الارض على مجريات المباراة من البداية للنهاية لكنهم اكتفوا بهدف واحد في الشوط الأول حمل توقيع ويليان خوسي دي سيلفا.





وفي الشوط الثاني نجح سوسيداد في تحويل سيطرته الميدانية لاربعة أهداف سجلها ايرامنيدى هدفين في الدقيقتين 64 و90 وسيرجيو كاناليس في الدقيقة 76 واليستوندو في الدقيقة 83.

وبذلك يرفع ريال سوسيداد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر ويتجمد رصيد ديبورتيفو لاكوروينيا عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.