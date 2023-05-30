رياض أرمانيوس: مصنع إيفا فارما الجديد يبدأ إنتاج الأنسولين في يوليو 2023

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رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لـ «إيفا فارما» إن شركته انتهت من إنشاء مصنع جديد لتوطين صناعة الأدوية البيولوجية، بطاقة إنتاج 90 مليون قارورة و50 مليون حقنة أنسولين سنويًا.

وأضاف «أرمانيوس» في تصريحات لـ «المال» أن المصنع الجديد من المقرر أن يبدأ في إنتاج الأنسولين، بداية من شهر يوليو المقبل كجزء من اتفاقية التعاون مع «إيلي ليلي».

وأبرمت شركتا «إيفا فارما» و«إيلي ليلي» اتفاقية في ديسمبر الماضي، بموجبه تزود الأخيرة مصنع إيفا فارما بالمادة الفعالة للأنسولين «API» بسعر مخفض، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا التصنيعية مجانًا.

وتابع «أرمانيوس»، أن المصنع يستهدف مليون شخص على الأقل سنويًا في البلدان منخفضة إلى متوسطة الدخل في إفريقيا. مؤكدًا العمل على وصول الأدوية عالية الجودة وبأسعار مناسبة للمرضى.

وأشار إلى أن خط تصنيع الأنسولين الجديد يخضع الآن للفحص من قبل هيئة الدواء المصرية، وبمجرد الانتهاء من الفحص تتوقع الشركة بدء تصنيع الدفعة الأولى من الأنسولين والضح للأسواق بحلول يوليو 2023، بالإضافة إلى تقديم طلب للإعتماد المسبق من منظمة الصحة العالمية.

من المتوقع أن يزيد عدد المصابين بمرض السكري في قارة إفريقيا بنسبة 129٪ بحلول عام 2045 ليصل إلى 55 مليون شخص، وفقًا للاتحاد الدولي لمرض السكري « IDF»، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى تأسيس الميثاق العالمي لمرض السكري عام 2021، وهي مبادرة عالمية لدعم الدول في تأسيس برامج صحية للوقاية من مرض السكري، وتوفير الأدوية للمرضى المصابين، ويشمل أحد مبادئ هذا الميثاق، المشاركة مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق وصول الأدوية إذ تشجع منظمة الصحة العالمية الالتزامات والمساهمات نحو تحسين الوصول إلى الإنسولين، وإبرام الاتفاقيات التي تساهم في توطين صناعة أدوية السكري بالدول النامية.