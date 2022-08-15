رياضيون: التكنولوجيا الحاضر الغائب فى القطاع بمصر.. والتكلفة تعرقل التنفيذ

◗❙ فضل الله: «الألمانى» و«البرتغالى» يستعدان لارتداء قمصان ذكية.. وعيون الصقر تقنية جديدة فى مونديال قطر

اتفق عدد من العاملين بالقطاع الرياضي على أهمية تطبيق التكنولوجيا على الصعيد الرياضي المصري، لما لها من نتائج إيجابية على رفع كفاءة المنظومة وتحسين نتائج الرياضيين المصريين فى المحافل الدولية، بشرط أن تحقق التوافق العضلي والجسدي بين اللاعبين والأجهزة الإلكترونية المستخدمة فى قياسات الأداء.

وأجمعوا أن التوسع فى تطبيق التكنولوجيا بالرياضات المصرية يواجه عدة تحديات، أبرزها ارتفاع التكلفة، ودرجة تأقلم اللاعب المصري على استخدام التقنيات الحديثة.

وذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية في وقت سابق أن نادي مانشستر سيتي قام بالتعاون مع شركة “سيسكو” لحلول التكنولوجيا لتطوير وشاح ذكي يستخدم كمستشعر، يقوم بقياس معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم والاستجابات العاطفية، ويقدم معلومات حول شعور المشجعين فى مختلف المباريات.

كما ظهر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ولاعب منتخب مصر لكرة القدم خلال تدريبات الفريق فى معسكره الأخير بالنمسا مرتديًا جهازًا على رأسه، مزودًا ببعض الأقطاب الكهربائية، وهي تقنية حديثة تساعد لاعبي كرة القدم على تحسين أدائهم من خلال الاعتماد على علم الأعصاب.

وقال محمد فضل الله، مستشار اللجنة الأوليمبية الوطنية الإماراتية، إن تكنولوجيا الرياضة أصبحت اتجاهًا عالميًا في ظل انتشار المنصات الرقمية المختلفة، الأمر الذي جعل كبرى أندية كرة القدم الأوروبية والعربية توجه استثماراتها تجاه منظومة “الجماهير الرقمية” أو “الجماهير الافتراضية”.

وأوضح “فضل الله” أن استثمار الأندية في منظومة “الجماهير الرقمية” سمحت لمشجعي الأندية الأوروبية العالمية مثل برشلونة وريال مدريد وليفربول والهلال السعودي بزيادة قاعدة متابعيها حول العالم، الأمر الذي انعكس على ارتفاع قيمة حقوق البث التليفزيوني للدوريات التي تمثلها تلك الأندية، وبالتالي زيادة أرباحها من حقوق البث.

وتوقع أن تلعب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أيضًا دورًا كبيرًا فى تطوير الرياضات المختلفة، خاصة أن العالم سيشهد قريبًا منظومة تحكيمية تعتمد على وجود حكم ومدرب آلي، مبينًا أن المرحلة القادمة ستشهد التعامل بنظام الأرشفة الرقمية بالقطاعات الرياضية المختلفة، خاصة أن الاعتماد على النظام الورقي انتهى في ظل الاعتماد على الأنظمة الذكية بالقطاع الرياضي حول العالم.

وأشار إلي أن النظم الذكية مستخدمة حاليًا في عمليات التطوير ورفع كفاءة أداء القطاع الرياضي مثل منظومة الـVAR التي زاد الاعتماد عليها بالوقت الحالي في رياضة كرة القدم، معتبرًا أن عدم تطبيق بعض الرياضات للأنظمة الرقمية منعها من التمثيل فى دورة الألعاب الأوليميبة مثل الكاراتيه.

وأضاف “فضل الله” أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” سيقدم تقنيات متطورة حديثة لأول مرة خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”، منها تقنية “عين الصقر” وهي كاميرا تستخدم في تحديد إذا ما تجاوزت الكرة خط المرمى أم لا، منوها إلى استعداد المنتخبين الألماني والبرتغالي ارتداء “قمصان ذكية” تنتجها شركات أوروبية متخصصة في التكنولوجيا الرياضية تستخدم في قياس درجات الحرارة ومعدلات ضغط الدم ومجموعة قياسات حيوية أخرى للاعبين، إلى جانب أجهزة وقمصان ذكية تقيس استعداد اللاعب لتسديد ضربات الجزاء من عدمها.

ورأى أن الأنظمة الرقمية ستأتي علي رأس استثمارات القطاع الرياضي لمدة 30 عاما مقبلة، خاصة فى مجال البنية الرقمية التي تسهم في ميكنة شبكة المنظومة الرياضية بعضها البعض سواء على مستوى الأندية ومراكز الشباب أو على مستوى الاتحادات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة، معتبرًا أن تطوير البنية الرقمية من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق التكنولوجيا في منظومة الرياضة المصرية.

وذكر “فضل الله” أن هناك دولًا عربية قامت برقمنة المعاملات داخل القطاع الرياضي بشكل كامل بين اتحادات الألعاب المختلفة والأندية أو بين الجهات الحكومية واللجنة الأوليمبية، مثل الإمارات.

وشدد على ضرورة تطبيق منظومة الجماهير الرقمية والقيام بحملات ترويجية لمباريات الدوري، إضافة إلى الاستعانة برموز الرياضة المصرية البارزة على الساحة الدولية في تلك الحملات، مثل نجم نادي ليفربول والمنتخب الوطني محمد صلاح، الأمر الذي سيسهم في جذب من 70 إلى 80 % من جماهير كرة القدم على مستوى العالم – على حد قوله.

وأضاف أن اتحاد الكرة باستطاعته جذب تلك الشريحة من الجمهور الرقمي، عن طريق استقطاب لاعبين محترفين على درجة كبيرة من الشهرة والمنافسة على الألقاب وتوقيع شراكات مع أندية كبرى وتطوير موقع إلكتروني علي أعلى مستوى لبطولة الدوري، مستشهدًا بتجربة الدوري السعودي الذي قام بتحسين جودة التصوير الخاص بالبث التليفزيوني للمباريات واستقطب محترفين من اوروبا وأمريكا اللاتينية، الأمر الذي أسهم في احتلاله المركز الـ13 على مستوى العالم.

واستطرد: تطبيق أحدث صيحات التكنولوجيا يسهم فى زيادة عوائد وأرباح الأندية، الأمر الذي يحفزها على افتتاح متاجر إلكترونية رسمية للأندية المصرية التي يباع من خلالها القمصان الرسمية للأندية وتقديم خدمات التوصيل لها، مشددًا على ضرورة تطبيق منظومة الإدارة الذكية لتنظيم دخول الجماهير للملاعب فى مباريات الدوري المصري، عن طريق إرسال التذكرة الخاصة بالمبارة للمشجع على هيئة Bar code يستقبلها اي جهاز ذكي مثل الهواتف والساعات الذكية.

ولفت “فضل الله” إلى أن هناك لعبات أخرى على غرار كرة القدم، طبقت الأنظمة التكنولوجية المتطورة، مثل سلاح الشيش الذي يوجد به طريقة ربط ذكية بين بدلة اللاعب وأرضية الملعب، علاوة على أن هناك العديد من الألعاب الرياضية تستخدم الأنظمة الرقمية في التحكم بدرجة الحرارة والهواء ومعدل الرطوبة داخل الصالات المغلقة.

ونوه بأن تطوير نظام ذكي لرياضة السباحة يستخدم في عملية الدوران المستخدم في تحديد عمليات التلامس والفائزين، إلى جانب مسابقات العدو التي تستخدم الأجهزة الذكية في تحديد الترتيب النهائي للسباقات.

في سياق متصل، أوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس الجهاز الطبي السابق لمنتخب مصر لكرة القدم، أن التقنيات التكنولوجية موجودة على الساحة الرياضية المصرية منذ فترة ليست قصيرة من خلال أجهزة تحليل الأداء التي يستخدمها الجهاز الطبي للمنتخب منذ قرابة 7 أعوام، إلا أنه يوجد نقص من وجود كوادر بشرية مؤهلة على تحليل بيانات وقراءات تلك الأجهزة.

ولفت “سليمان” إلي أن الأجهزة الإلكترونية تقيس حاليًا الوظائف الحيوية للرياضيين التي تشمل معدلات استهلاك الاكسجين وقياس مسافة ووقت الجري، بخلاف قياس معدلات ضربات القلب في حالة المجهود الأقصى وفي وقت الراحة، متابعًا أن مدرب الأحمال الرياضية وطبيب الفريق هو المسئول عن مراقبة الأداء وتحليل البيانات لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من التدريبات.

وألمح إلي أن أندية الدرجة الأولى لكرة القدم مثل الزمالك والأهلي هي الوحيدة التي تتوافر لديها تقنيات تكنولوجية متقدمة بسبب امتلاكها الملاءة المالية الكافية لشرائها، خاصة أن تكلفة الجهاز الواحد قد تصل إلى 50 ألف دولار وهو مبلغ يمثل عبئًا كبيرًا على الأندية المتوسطة وصغيرة الحجم.

من جانبه، قال لاعب منتخب مصر للمطرقة، مصطفى الجمل، إن التكنولوجيا لها تطبيقات متعددة في المجال الرياضي، خاصة في مجال “علوم الحركة” والقياسات الحيوية «Biometrics»، متابعًا أن لاعبي المطرقة يستخدمون أجهزة حول القدم واليد لقياس المدار الحركي لكل لاعب والزوايا الخاصة بإلقاء المطرقة.

وتابع “الجمل” أن تطبيق التكنولوجيا فى الألعاب الرياضية يواجه عدة تحديات، على رأسها ارتفاع التكلفة ووجود منظومة مستقلة وراء كل لاعب من رعاة وإداريين، مضيفًا أن تكلفة إيجار الأجهزة الخاصة برياضة المطرقة لمدة ساعتين تتراوح من 5 إلى 7 آلاف جنيه.

وأكد أن الأجهزة الحديثة تتطلب وجود منظومة رعاية Sponsorship متكاملة، لافتًا إلى ضرورة تطبيقها من أجل الارتقاء بأداء اللاعبين في المحافل الدولية، خاصة دورة الألعاب الأوليمبية.

ورأى هاني فكري، المدير الإدارى لمنتخب مصر للكرة الطائرة، أن الاتحاد المصري للعبة يسعي باستمرار لجلب أجهزة قياس حديثة تقوم بقياس حركة العضلات أثناء القفز ومعدلات ضربات القلب، فضلًا عن باقي المؤشرات الحيوية للجسم.

ولفت “فكري” إلي أن هناك معدات جديدة استقدمها اتحاد اللعبة، مثل الرادار لقياس سرعة الكرة عند الضرب والمدفع للتدريب على ضربات الاستقبال، متابعًا أن من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق التكنولوجيا في الملاعب المصرية تأقلم اللاعبين وتوافقهم العضلي والعصبي مع الأجهزة المستخدمة في التدريبات.

وأرجع السبب وراء ارتفاع المعايير والأرقام الخاصة باللعبات المختلفة، مثل الكرة الطائرة التي وصلت أقصى سرعة ضربتها الاستقبالية إلى 120 كيلومترا في الساعة إلى التكنولوجيا، خاصة أن الزمن المستغرق للتكيف مع تلك الأرقام يختلف من لاعب إلى آخر، حسب رد فعل والقوة العضلية لكل لاعب.

وأكد أن التطور التكنولوجي للبنية التحتية الرياضية فى مصر من شأنه أن يحدث تحسنا كبيرا في نتائج وأداء الفرق المصرية في شتى الرياضات.

بينما أكد صلاح عقدة، رئيس نادي دمنهور، أن معظم مدربي الأندية المصرية خلال الفترة الماضية كانوا بمعزل عن التطور التكنولوجي في الرياضة، خاصة كرة القدم، ما دفع عددا كبيرا منهم للاعتزال عن العمل، عكس الجيل الحالي من المديرين الفنيين الشباب الذين يعتمدون عليها حاليًا بشكل كلي.

وشدد على ضرورة وجود محللين فنيين للأداء داخل أطقم الأجهزة الفنية لتحليل الإشارات والبيانات التى تقيس على سبيل المثال قدرة اللاعب على الركض 90 دقيقة متواصلة في مباريات الكرة من عدمه، منوها بأن سعر القميص المزود بأجهزة استشعار لقياس مؤشرات اللاعبين الحيوية تتجاوز تكلفته 5 آلاف جنيه للقميص الواحد.

◗❙سليمان:قيمة الجهاز الواحد تتجاوز 50 ألف دولار.. و«الأهلى» و«الزمالك» الأقدر على شرائه

◗❙ فكرى: تمكين لاعبي الطائرة من قياس سرعة الكرة والتدريب على «الاستقبال»

◗❙الجمل: التطبيق يحتاج إلى وجود منظومة رعاية متكاملة