رياضة

رياضة مجلس النواب تعلق على قرار إقالة حسام البدري

مؤكدا أنه يرفض فكرة الاستعانة بمدرب أجنبي
ياسمين فواز 10:54 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 10:54 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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أكدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، أن قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قررت إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري عقب التعادل مع الغابون 1-1 الأحد في فرانسفيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، أنقذ المنتخب من نتائج كانت ستكون أكثر سوءا خلال المبارايات المتبقية المؤهلة للمونديال.

وقرر اتحاد الكرة استمرار انعقاد مجلس الإدارة لحين الإعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي سيقود المنتخب خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المدرب المصري هو الأفضل والأقدر علي تولي الإدارة الفنية للمنتخب القومي خلال الفترة الحالية.

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وقال رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إنه يرفض فكرة الاستعانة بمدرب اجنبي، خاصة أن هناك العديد من المدربين المصريين القادرين علي استعادة منتخب مصر لمكانته كواحد من كبار القارة الإفريقية.

وشدد علي أن منتخب مصر يحتاج الي مدرب يلعب بفكر هجومي خاصة اننا لدينا لاعبين علي مستوي عالي ولم يتم توظيف قدراتهم الفنية بالشكل المناسب قائلا :” ليس من المقبول ان يلعب المنتخب القومي علي الهجمة المرتدة وتحقيق الفوز بدون تقديم أي أداء فني مقنع للجماهير “.

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وأكد “حسين” أن قرار اللجنة الثلاثية بالاستغناء عن خدمات الكابتن حسام البدري ، أنقذ المنتخب من نتائج كانت ستكون أكثر سوءا خلال المبارايات المتبقية المؤهلة للمونديال.

ولفت إلي أن أداء المنتخب مع جهاز ” البدري ” افتقد التجانس وغابت الروح الجماعية التي يتميز بها المنتخب المصري.

وتابع ؛” كان من الضروري إقالة حسام البدري بسبب سوء اداء المنتخب “.

وأكدت النائبة أية مدني عضو مجلس النواب، أن الكابتن حسام البدرى أساء استغلال اللاعبين الدوليين والمحليين وتوظيفهم فى الملعب بالشكل المطلوب ولم يتمكن من احتوائهم وبث روح الحماس فيهم، فظهروا في صورة لا تليق بنا، وكان ذلك واضحا في المبارتين الاخيرتين للمنتخب.. ولا مجال هنا للبحث عن حجج نتحجج بها فالشعب المصري ذواق ممتاز لكرة القدم وفاهم جيد لظروفها.

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وأضافت :” خطوة جيدة من الاتحاد المصري عندما انصت لصيحنا وتدخل لنجدة منتخبنا .. آملين من الله ان يوفقهم في اختيار مدرب وجهاز فني يعي حجم مسئولية تدريب منتخبنا الوطني المصري”.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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