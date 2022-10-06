رياضة بورسعيد تحتفل بأعياد أكتوبر على ضفاف قناه السويس (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، برئاسة عبدالفتاح حافظ، ماراثون للمشي، صباح اليوم الخميس، على كوبري النصر العائم الواصل بين ضفتي قناة السويس، ضمن الاحتفالات بالذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وتقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية الماراثون الذي انطلق من مدخل الكوبري بمنطقة الرسوة في بورسعيد إلى مخرجه في مدينة بورفؤاد، بمشاركة قرابة 1500 من شباب بورسعيد، حاملين أعلام مصر. وبحضور الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد والأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد على أن كوبري النصر الرابط بين ضفتي قناة السويس من المشروعات الحيوية الهامة وإنجاز ملموس لكل مواطن في بورسعيد، كونه جعل زمن الانتقال بين “بورفؤاد – بورسعيد” وكذلك الاتجاه العكسي في ثواني قليلة، لذلك جرى اختياره ليشهد ماراثون احتفالات أكتوبر، حيث أنه يمثل عبور جديد نحو مزيد من الإنجازات في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.