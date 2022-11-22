رياضة النواب : ناقشنا مع وزير الشباب إجراءات صيانة الملاعب وخطة الوزارة لتنفيذها

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في اجتماعات لجنة الشباب بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وذلك في إطار التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب، إنه ناقش مع الوزير عددًا من القضايا التي تهم الشباب المصري، فضلًا عن مناقشة خطة الوزارة لصيانة الملاعب، لافتًا إلى أن الوزير وعد بإخطار اللجنة بإجراءات الوزارة المتبَعة لصيانة الملاعب والخطة الموضوعة لذلك وما تم تنفيذه من الخطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ناقشت فيه اللجنة، اليوم، طلبيْ إحاطة مقدَّمين من النائبين عبد الفتاح محمد الشحات، وسحر صدقي خليفة، بشأن سرعة الموافقة على تدبير الموارد المالية لتطوير مركز شباب أبو تشت بمحافظة قنا الكائن بقرية القارة،

وإنشاء غرف للملابس، حيث إن الشباب يعانون أشدّ المعاناة من التهميش وعدم الاهتمام بهم وعدم تمكنهم من أداء تدريباتهم الرياضية ومباشرة لعب كرة القدم على أرضية النادي، رغم أن مركز الشباب المذكور حصل على العديد من البطولات على مستوى الجمهورية والمراكز المتقدمة، ولذلك نأمل بسرعة التنفيذ في هذا الشأن.

وأفادت الجهة الإدارية بأنه تمّت زيارة مركز شباب مدينة أبو تشت من قِبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الموقّر، خلال زيارة اللجنة مراكز الشباب بمحافظة قنا،

وتمّت الإشارة من قِبل المركز بعرض بعض المتطلبات، ولم يكن منها ما هو وارد بطلب الإحاطة، وتم إعداد التقرير الخاص بالزيارة وإخطار وزارة الشباب، وتم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والتطوير للملعب الخماسي، وتم التسلم الابتدائي بتاريخ 3/8/2022.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة لمركز شباب مدينة أبو تشت، على أن تتم موافاة اللجنة من قِبل وزارة الشباب والرياضة بما تم بشأن توصياتها الخاصة بزياراتها الميدانية لمحافظات (البحيرة والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، وقنا وسوهاج).