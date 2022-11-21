رياضة النواب : صيانة المنشآت الشبابية على رأس اهتمامات اللجنة

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن متابعة أعمال الصيانة للمنشآت الشبابية تأتي على رأس اهتمامات عمل اللجنة من أجل الحفاظ على المنشآت الشبابية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدَّم من النائب أسامة عبد العاطي بشأن إحلال وتجديد بعض الملاعب بالسنبلاوين وتمي الأمديد- محافظة الدقهلية، وذلك بحضور الدكتور أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية.

وطالب النائب أسامة عبد العاطي بسرعة إحلال وتجديد الملاعب الآتية: ملعب مركز شباب كفر ميت غراب- السنبلاوين- دقهلية، وملعب مركز شباب صدقا_ تمي الامديد_ دقهلية، وملعب مركز شباب السحارة_ تمي الامديد_ دقهلية، وكذلك إستاد مركز شباب كفر الاميد_ تمي الامديد_ دقهلية.

من جانبه أكد الدكتور أشوف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، أنه بالنسبة إلى عدم الإسراع في استكمال مبنى مركز شباب قرية الربع تمي الأمديد محافظة الدقهلية وإضافة دور إضافي للمبنى فإنه مُدرَج ضمن خطة المديرية لعام 2023/ 2024.

وفيما يخص إحلال وتجديد ملعب مركز شباب الصفا تمي الأمديد فإنه مدرج ضمن الخطة المستقبلية لإنشاء ملعب خماسي 2023/ 2024،

وأما بشأن إحلال وتجديد مبني مركز شباب أبو داود السباخ فإنه جار استخراج التصاريح اللازمة لتدبير الاعتماد المالي لإحلال وتجديد المبني، بينما يوجد ملعب بحالة جيدة.

وأكد أنه بالنسبة لإحلال وتجديد ملعب ومبنى مركز شباب صدقا فإنه تم عمل صيانة للمبني في 2019/ 2020، ومدرج ضمن خطة الوزارة للإحلال الملعب للعام المالي 2023/2022 طبقًا لما ورد من أولويات مديرية الشباب والرياضة.

ثم ناقشت اللجنة موضوع طلب احاطة بشأن عدم استغلال نزل الشباب بمدينة المنصورة- بجوار مديرية الشباب والرياضة – محافظة الدقهلية، وانتقد النائب أسامة عبد العاطي عدم استغلال مبني نزل الشباب الموجود بمدينة المنصورة بجوار مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وردًّا على موضوع طلب الإحاطة، أفادت الجهة الإدارية بأنه تمّت مخاطبة محافظ الدقهلية لتجديد حق الانتفاع لتطوير مركز التعليم المدني بالمنصورة، حيث وافق على تجديد حق الانتفاع لمدة 15 عامًا اعتبارًا من يوم 15/4/2025 حتى 14/4/2040 قابلة للتجديد وذلك للصالح العام.

وأكدت وزارة الشباب أنه تمّت مخاطبة مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لمعاينة مركز التعليم المدني، وموافاة الجهة الادارية برسومات للموقع العام ومقايسة فنية غير مسعرة لتطوير ورفع كفاءة الموقع، ومُدرَج تطوير الموقع في خطة العام المالي 2023/ 2024.

وفي نهاية الاجتماع أوصى رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين، وزارة الشباب بردٍّ رسمي بشأن الإجراءات التي تتخذها حيال الموضوعات محل طلب الإحاطة التي يتقدم بها النواب.