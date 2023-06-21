رياضة النواب توصي بسرعة الانتهاء من إنشاء حمام سباحة أطفيح

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة، وتأخر تنفيذها بالرغم من الوعود المتكررة لأكثر من مرة.

من جانبه، رد ممثل وزارة الشباب والرياضة محمد عبد المنعم على طلب الإحاطة بأنه في تاريخ 18/3/2019 تم التعاقد على أعمال إنشاء حمام سباحة تدريب مركز شباب اطفيح، وقد تم إبرام العقد بتاريخ 8/12/2022 واستكمال المشروع نظرًا لورود بنود مستجدة من استشاري المشروع.

كما ورد خطاب من الجهة المنفذة بتاريخ 29/5/2023 تؤكد فيه أن المركز بالكامل لا يوجد به شبكة صرف صحى ويحتاج إلى محول كهربائي ذو قدرة كهربائية تستوعب منطقة مجمع حمامات السباحة مع ربط شبكة المياه العمومية بأقرب خط للربط.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة للتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء لإعداد مقايسات تقديرية لتنفيذ شبكة الصرف الصحي والمحول الكهربائي، كما أفاد بأنه سيتم تسليم الحمام في موعد أقصاه 30 يوليو 2023.

كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب بشأن إنشاء ملعب ومباني إدارية جديدة بقطعة الأرض التي تم تخصيصها للنادي العربي بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

/2024.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة الادارية بأن الاعمال الانشائية الخاصة بالملعب مدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023/2024، اما بشأن المبنى الإداري فلا يوجد مانع من الجهة الإدارية لحين توفير الاعتمادات المالية اللازمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خارج الموازنة المخصصة بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة للعام المالي القادم 2023

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة بحضور النائب مقدم طلب الإحاطة لمعاينة النادى على أرض الواقع.